عقب السجال "الناري" بينهما.. رد جديد من نادين نسيب نجيم على زميلتها باميلا الكيك! (فيديو)

نشرت الممثلة فيديو أثارت فيه الجدل.



فقد أطلت نادين في الفيديو من داخل وهي ترقص بشكل عفوي وعلّقت عليه بالقول: "وهيك بسافر".

واعتبر العديد من المتابعين ان هذا الفيديو بمثابة رد "مبطن" على السجال الذي حصل مؤخرا بينها وبين زميلتها الممثلة .وبدأت الأزمة بعد تداول فيديو لنادين تتحدث فيه عن تجربتها في لجنة تحكيم مسابقة "ملك "، والمعايير الذكية والنفسية التي اعتمدتها لتقييم إجابات المتسابقين. ودفع هذا الفيديو بالممثلة باميلا الكيك إلى ترك تعليق ساخر ومباشر قالت فيه: " حكيك، وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة! بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا ".فردت نادين عبر منصة "إكس" برسالة ساخرة حيث كتبت:"الأكيد إنه هل التعليق بيشبه صاحبته وبدل بشكل حقيقي وواضح ومباشر ومؤكد عن تربيتها وأصلها ونفسيتها... وشكلها : أما الباقي فهو مجرد تفاصيل... ".علما ان الاشتباك الكلامي ليس الأول بينهما؛ فالعلاقة متوترة منذ سنوات، ففي عام 2020 انتقدت باميلا دخول ملكات الجمال إلى عالم التمثيل، وصرحت علناً أن نجيم "ليست ممثلة بل حظيت بفرصة".ورغم قيام باميلا سابقاً بمحاولة لتهدئة الأجواء وإرسال "وردة افتراضية" لنادين تدعوها فيها للسلام، إلا أن السجال الأخير أثبت أن الخلافات العميقة والغيرة الفنية لم تنتهِ بعد بين النجمتين.