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فنون ومشاهير

عقب السجال "الناري" بينهما.. رد جديد من نادين نسيب نجيم على زميلتها باميلا الكيك! (فيديو)

Lebanon 24
21-10-2026 | 01:47
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عقب السجال الناري بينهما.. رد جديد من نادين نسيب نجيم على زميلتها باميلا الكيك! (فيديو)
عقب السجال الناري بينهما.. رد جديد من نادين نسيب نجيم على زميلتها باميلا الكيك! (فيديو) photos 0
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نشرت الممثلة نادين نسيب نجيم فيديو أثارت فيه الجدل.

فقد أطلت نادين في الفيديو من داخل المطار وهي ترقص بشكل عفوي وعلّقت عليه بالقول: "وهيك بسافر".
 
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واعتبر العديد من المتابعين ان هذا الفيديو بمثابة رد "مبطن" على السجال الذي حصل مؤخرا بينها وبين زميلتها الممثلة باميلا الكيك.

وبدأت الأزمة بعد تداول فيديو لنادين تتحدث فيه عن تجربتها في لجنة تحكيم مسابقة "ملك جمال لبنان"، والمعايير الذكية والنفسية التي اعتمدتها لتقييم إجابات المتسابقين. ودفع هذا الفيديو بالممثلة باميلا الكيك إلى ترك تعليق ساخر ومباشر قالت فيه: "شو حلو حكيك، وشو ذكي ونفسيتو حلوة ونضيفة! يا ريت بتشبهي اللي بتحكي يا ندونا ".

فردت نادين عبر منصة "إكس" برسالة ساخرة حيث كتبت:"الأكيد إنه هل التعليق اللطيف بيشبه صاحبته وبدل بشكل حقيقي وواضح ومباشر ومؤكد عن تربيتها وأصلها ونفسيتها... وشكلها : أما الباقي فهو مجرد تفاصيل... كل الحب". 

علما ان الاشتباك الكلامي ليس الأول بينهما؛ فالعلاقة متوترة منذ سنوات، ففي عام 2020 انتقدت باميلا دخول ملكات الجمال إلى عالم التمثيل، وصرحت علناً أن نادين نسيب نجيم "ليست ممثلة بل ملكة جمال حظيت بفرصة".

ورغم قيام باميلا سابقاً بمحاولة لتهدئة الأجواء وإرسال "وردة افتراضية" لنادين تدعوها فيها للسلام، إلا أن السجال الأخير أثبت أن الخلافات العميقة والغيرة الفنية لم تنتهِ بعد بين النجمتين.
 
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