الموت يؤلم فنانا شهيراً.. خسر شقيقه وهكذا نعاه

وكتب الشافعي عبر حسابه الخاص في موقع "فيسبوك
" قائلا: "بمزيد من الحزن والأسى، أعزّي الأخ الفنان الكبير حكيم، في وفاة المغفور له بإذن الله أخيه كامل عبد الصمد".
بدوره، نعى حكيم شقيقه في أول تعليق له على الوفاة، عبر خاصية الستوري على حسابه على "انستغرام
".
وكتب حكيم قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا الغالي
، شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد".
وأضاف: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك يا حبيبي
، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".
ومن المقرر تشييع جثمان شقيق المطرب حكيم عقب صلاة الظهر من مسجد
السيدة نفيسة.