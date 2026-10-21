الموت يؤلم فنانا شهيراً.. خسر شقيقه وهكذا نعاه

توفي اللواء كامل عبد شقيق الفنان المصري حكيم، في خبر أعلنه المنتج ومنظّم الحفلات مجدي الشافعي.

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وكتب الشافعي عبر حسابه الخاص في موقع " " قائلا: "بمزيد من الحزن والأسى، أعزّي الأخ الفنان الكبير حكيم، في وفاة المغفور له بإذن الله أخيه كامل عبد الصمد".



بدوره، نعى حكيم شقيقه في أول تعليق له على الوفاة، عبر خاصية الستوري على حسابه على " ".



وكتب حكيم قائلا: "إنا لله وإنا إليه راجعون، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى أخويا ، شقيقي وسندي اللواء كامل عبد الصمد".



وأضاف: "ربنا يرحمك ويغفر لك ويسكنك فسيح جناته، ويجعل مثواك الجنة، ويصبرنا على فراقك ، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة".



ومن المقرر تشييع جثمان شقيق المطرب حكيم عقب صلاة الظهر من السيدة نفيسة.