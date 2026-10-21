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فنون ومشاهير

ماذا كشفت زوجة أسطورة "الروك" عن أيامه الأخيرة؟

Lebanon 24
21-10-2026 | 06:55
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كشفت شارون أوزبورن، أرملة أسطورة موسيقى الروك البريطاني أوزي أوزبورن، تفاصيل مؤثرة عن الأيام الأخيرة في حياة زوجها، مؤكدة أنه صعد إلى المسرح لتوديع جمهوره رغم تحذيرات الأطباء من خطورة حالته الصحية.
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وخلال العرض الأول في بريطانيا لفيلم يوثق الحفل الوداعي لفرقة "بلاك ساباث"، اعترفت شارون بأنها أخفت حقيقة تدهور صحة زوجها عن زملائه في الفرقة وحتى عن أبنائهما، خوفًا من تأثير ذلك على الحفل.

وقالت: "كنت مرعوبة، لم يكن أحد يعرف مدى مرضه، حتى أطفالنا لم نخبرهم بالحقيقة"، مشيرة إلى أن أوزبورن كان يعاني صعوبات شديدة في التنفس نتيجة إصابته بانتفاخ الرئة، إلى جانب مرض باركنسون ومضاعفات عمليات جراحية سابقة.

وأوضحت شارون وفقا لصحيفة "ميرور" أن الأطباء أبلغوا زوجها، قبل عشرة أيام من الحفل، بأنه قد لا يتمكن من إكمال أدائه، لكنه أصر على الوفاء بوعده للجمهور، قائلًا: "لقد التزمت بذلك، وسأفعله مهما حدث".

وتوفي أوزبورن بعد أسبوعين فقط من الحفل، إثر نوبة قلبية، تاركًا إرثًا موسيقيًا جعله أحد أبرز رموز موسيقى "الهيفي ميتال". (ارم نيوز)
 
 
 
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