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فنون ومشاهير

بعد اتهامها بصفع حفيدته.. إخلاء سبيل خادمة فنان شهير راحل

Lebanon 24
21-10-2026 | 23:00
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بعد اتهامها بصفع حفيدته.. إخلاء سبيل خادمة فنان شهير راحل
بعد اتهامها بصفع حفيدته.. إخلاء سبيل خادمة فنان شهير راحل photos 0
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أخلت نيابة الشيخ زايد العامة سبيل خادمة نيجيرية بضمان محل إقامتها، بعد التحقيق معها في واقعة اتهامها بصفع تمارا، ابنة الفنان والمنتج المصري محمد محمود عبد العزيز وحفيدة الفنان الراحل محمود عبد العزيز، داخل منطقة مخصصة للأطفال في أحد المراكز التجارية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفلة، التي لم تكمل عامها الرابع، للصفع على وجهها من قبل الخادمة التي تعمل مربية للأطفال، ما استدعى تقديم بلاغ بالحادثة.

وعلى إثر ذلك، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى المكان، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بها وإلقاء القبض عليها قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، التي استمعت إلى أقوالها وإفادات عدد من شهود العيان، قبل اتخاذ قرار بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

يُذكر أن الفنان الراحل محمود عبد العزيز توفي عام 2016، قبل زواج نجله محمد في عام 2021، فيما وُلدت حفيدته تمارا في تشرين الثاني عام 2022.

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