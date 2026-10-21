بعد اتهامها بصفع حفيدته.. إخلاء سبيل خادمة فنان شهير راحل

أخلت نيابة الشيخ العامة سبيل خادمة نيجيرية بضمان محل إقامتها، بعد التحقيق معها في واقعة اتهامها بصفع تمارا، ابنة الفنان والمنتج وحفيدة الفنان الراحل محمود ، داخل منطقة مخصصة للأطفال في أحد المراكز التجارية بمدينة الشيخ زايد بمحافظة .

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض الطفلة، التي لم تكمل عامها الرابع، للصفع على وجهها من قبل الخادمة التي تعمل مربية للأطفال، ما استدعى تقديم بلاغ بالحادثة.

وعلى إثر ذلك، انتقلت إلى المكان، وتمكنت من تحديد هوية المشتبه بها وإلقاء القبض عليها قبل إحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، التي استمعت إلى أقوالها وإفادات عدد من شهود العيان، قبل اتخاذ قرار بإخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

يُذكر أن الفنان الراحل توفي عام 2016، قبل زواج نجله محمد في عام 2021، فيما وُلدت حفيدته تمارا في تشرين الثاني عام 2022.