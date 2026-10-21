سيُعرض في موسم رمضان.. ممثل شهير يطالب بتخفيف القيود الرقابية عن المسلسل

كشف الفنان السوري تفاصيل مشاركته في مسلسلي "ما اختلفنا 4" و" "، المقرر عرضهما خلال موسم 2027.

وأوضح قويدر أن الجزء الرابع من مسلسل "ما اختلفنا" سيشهد تطورًا في الأفكار واللوحات الكوميدية، مع الحفاظ على هويته القائمة على معالجة والمشكلات الاجتماعية في بأسلوب ساخر.

وأشار إلى أن مواكبة التحولات الاجتماعية وطرح موضوعات جديدة في كل موسم أسهما في الحفاظ على هوية العمل وتطوير أسلوبه في تناول القضايا المجتمعية.

وأكد قويدر أن تصوير الجزء الجديد يجري حاليًا في سوريا بصورة طبيعية، من دون صعوبات تُذكر، معربًا عن سعادته بنقل التصوير إلى بلاده، بعدما صُوّرت الأجزاء الثلاثة السابقة في ، ومشيدًا بحفاوة استقبال السوريين لفريق العمل.

كما دعا الجهات الرقابية إلى منح المسلسل مساحة أكبر من الجرأة في الجزء الجديد، بما يتيح تقديم الأفكار الكوميدية من دون قيود تحدّ من مضمونها، مشددًا على أن الهدف هو إيصال الرسائل الاجتماعية بوضوح، والتعبير عن واقع الناس وهمومهم في قالب كوميدي، من دون الدخول في مواجهة مع الجهات الرقابية.