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فنون ومشاهير

بعد غياب 14 عاما عن الحفلات فضل شاكر اليوم في موسم الرياض.. وتحذير للجمهور من عمليات احتيال!

Lebanon 24
22-10-2026 | 03:42
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بعد غياب 14 عاما عن الحفلات فضل شاكر اليوم في موسم الرياض.. وتحذير للجمهور من عمليات احتيال!
بعد غياب 14 عاما عن الحفلات فضل شاكر اليوم في موسم الرياض.. وتحذير للجمهور من عمليات احتيال! photos 0
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بعد غياب عن الحفلات المباشرة استمر نحو 14 عامًا، أنهى الفنان فضل شاكر استعداداته لحفليه المرتقبين في موسم الرياض، بمشاركة نجله محمد. 

وأطل فضل في فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، خلال البروفات النهائية على مسرح أبو بكر سالم بمنطقة بوليفارد سيتي، استعدادًا للقاء جمهوره في الرياض اليوم 22 تشرين الأول وغدا الجمعة 23 منه ضمن حفلات "عودة الغايب".
 
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وشهدت التحضيرات مشاركة نجله محمد، فيما أظهرت اللقطات جانبًا من الاستعدادات الموسيقية واللمسات الأخيرة قبل انطلاق الحفلين.
 
 
 
 
ومن المقرر نقل الحفلين مباشرة عبر عدد من القنوات والمنصات الرقمية من بينها MBC MOOD ومنصة شاهد وقناة الجديد.

إلى ذلك، حذر إياد النقيب، مدير أعمال شاكر من صفحات وهمية تنتحل صفة جهات رسمية وتروج لبيع تذاكر حفلات باسمه.

وأوضح النقيب أن إحدى الصفحات المزيفة تروج لفعاليات فنية وحفلات غير موثوقة، مستغلة اسم فضل شاكر، ومن بينها الترويج لتذاكر حفله المقرر إقامته في الأردن يوم 14 تشرين الثاني المقبل.

وحذر الجمهور من التعامل مع الحسابات المنتحلة، وضرورة التأكد من مصدر التذاكر قبل شرائها، لتجنب الوقوع ضحية لعمليات الاحتيال باسم الفنان.

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