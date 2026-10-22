بعد غياب 14 عاما عن الحفلات فضل شاكر اليوم في موسم الرياض.. وتحذير للجمهور من عمليات احتيال!

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A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
A post shared by Aghani Aghani - أغاني أغاني (@aghaniaghani)
فيديو: البروفات مستمرة لحفل الفنان #فضل_شاكر في #موسم_الرياض 🫰🏻🇸🇦🇱🇧 https://t.co/2UzDcxCOnC— ᴋʜᴀʟɪʟ | خليل (@KhalilEl_Kurdi) October 21, 2026
فيديو: البروفات مستمرة لحفل الفنان #فضل_شاكر في #موسم_الرياض 🫰🏻🇸🇦🇱🇧 https://t.co/2UzDcxCOnC