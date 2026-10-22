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فنون ومشاهير

داخل دار الأوبرا المصرية.. تمثال لهاني شاكر تخليدا لذكراه

Lebanon 24
22-10-2026 | 23:00
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داخل دار الأوبرا المصرية.. تمثال لهاني شاكر تخليدا لذكراه
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أعربت الفنانة نادية مصطفى عن سعادتها بإعلان إقامة تمثال لهاني شاكر داخل دار الأوبرا المصرية، مؤكدة أن هذه الخطوة تحقق حلما طال انتظاره من جانب محبيه وأسرته.
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وكتبت نادية مصطفى عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام": الحمد لله تحقق حلم نهلة وحلمي وحلم كل اللي حبوا أمير القلوب هاني شاكر الله يرحمه في مصر والوطن العربي كله.

وأضافت أن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، أعلن عن إقامة التمثال خلال افتتاح الدورة الـ34 من مهرجان الموسيقى العربية، تقديرا لمسيرة هاني شاكر الفنية وإسهاماته التي أثرت تاريخ الأغنية المصرية والعربية.

ووجهت نادية مصطفى الشكر إلى الوزير على القرار، كما أعربت عن تقديرها للدولة المصرية لحرصها على تكريم أبنائها من القامات الفنية التي أسهمت في رفع اسم مصر بالمحافل العربية والعالمية، ومثلت فنها وثقافتها بصورة مشرفة تليق بتاريخها ومكانتها.
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