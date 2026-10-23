بالفيديو... دينا الشربيني تتفاعل وترقص على أنغام عمرو دياب

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خطفت الفنانة المصرية دينا الشربيني الأنظار على منصات التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها تتفاعل وترقص على أنغام أغنية "أكتر وأكتر" للفنان عمرو دياب، في حفله الغنائي الأخيرة في مدينة الجونة.
ووثقت مقاطع مرئية متداولة على منصات التواصل الاجتماعي لحظات انسجام دينا الشربيني بين الحضور الفني لحفل الفنان عمرو دياب في مدينة الجونة، حيث بدت ملامح السعادة ترتسم على وجهها.
وظهرت دينا الشربيني في الفيديوهات المتداولة بروح خفيفة، حيث ظلت تصفق وتنظر إلى المسرح صوب عمرو دياب، ما جعلها تتصدر أحاديث ونقاشات الجمهور ورواد التواصل الاجتماعي.
🔥دينا الشربيني ترقص على أغاني عمرو دياب مع يسرا في حفله في الجونة https://t.co/0ssm8xysXH— ET بالعربي (@ETbilArabi) October 22, 2026
🔥دينا الشربيني ترقص على أغاني عمرو دياب مع يسرا في حفله في الجونة https://t.co/0ssm8xysXH