سامر المصري وأيمن رضا يعودان بثنائية "أبو جانتي" بعد 15 عامًا.. إليكم التفاصيل

أثار الفنان السوري تفاعلًا واسعًا عبر ، بعدما نشر صورة جمعته بالفنان من كواليس التحضيرات للجزء الثالث من المسلسل الكوميدي الشهير "أبو جانتي"، المقرر عرضه خلال موسم 2027.

Advertisement

وأرفق المصري الصورة، التي نشرها عبر حسابه على "إنستغرام"، بتعليق قال فيه: "شو هي هيك؟ أبو جانتي وأبو ليلى راجعين"، معبرًا عن حماسه لعودة الشخصيتين في الجزء الجديد الذي يحمل عنوان "العودة".

وأعادت الصورة استحضار الثنائية الكوميدية التي جمعت المصري ورضا في الجزأين السابقين، وسط ترقب لعودتهما إلى الشاشة بعد نحو 15 عامًا على عرض الجزء الثاني عام 2012.

وتواصل شركة "ورد برودكشن" استكمال التحضيرات للعمل، تمهيدًا لانطلاق التصوير قريبًا في ، في خطوة تعيد أجواء المسلسل إلى البلد الذي احتضن تصوير جزأيه الأول والثاني.

ويحمل التصوير في سوريا دلالة خاصة بالنسبة إلى سامر المصري، الذي عاد إلى بلاده في كانون الثاني 2025، إذ يأتي العمل الجديد ليعيد جمعه بالجمهور السوري من خلال إحدى الشخصيات التي ارتبط اسمه بها.

وكان المصري قد جسّد شخصية سائق التاكسي المعروف باسم "أبو جانتي"، فيما قدّم أيمن رضا شخصية " " العاطل عن العمل، وشكّل الاثنان ثنائيًا كوميديًا قدّم مواقف لاقت تفاعلًا واسعًا. ومع اقتراب الجزء الثالث، تتجه الأنظار إلى طبيعة العلاقة بين الشخصيتين والتطورات التي ستشهدها أحداث "أبو جانتي" في حلته الجديدة.



