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فنون ومشاهير

من سيخلف دانيال كريغ؟ اسمان يتصدران سباق "جيمس بوند"

Lebanon 24
24-10-2026 | 12:36
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من سيخلف دانيال كريغ؟ اسمان يتصدران سباق جيمس بوند
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اقتربت سلسلة أفلام "جيمس بوند" من اختيار بطلها الجديد، مع انطلاق المرحلة النهائية من اختبارات الأداء لاختيار الممثل الذي سيخلف النجم دانيال كريغ، بعد ظهوره الأخير في فيلم "No Time to Die" عام 2021.
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وكشفت تقارير لمجلتي "هوليوود ريبورتر" و"فارايتي" وموقع "ديدلاين" أن الممثلين كالوم تيرنر وجاك لودن يتصدران قائمة المرشحين لأداء شخصية العميل السري 007، إلى جانب جوش أوكونور، فيما لا تزال هوية مرشح رابع غير معلنة.

وأشارت التقارير إلى استبعاد جاكوب إلوردي وجاك أوكونيل من الاختبارات النهائية، التي تشمل تقييم أداء المشاهد الخطرة والحضور أمام الكاميرا والحوارات الدرامية.

ويتولى المخرج دينيس فيلنوف إخراج الفيلم الجديد، تحت إشراف شركة "أمازون إم جي إم ستوديوز"، التي تسلّمت السيطرة الإبداعية على السلسلة عام 2025.

ورغم توقعات بالإعلان عن هوية بطل "جيمس بوند" الجديد قبل نهاية العام الجاري، لم تؤكد الشركة رسمياً اختيار أي ممثل حتى الآن.
 
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