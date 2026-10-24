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فنون ومشاهير

منى زكي تنتقم من زوجها في "طالع نازل".. حيل خطيرة ومفاجآت جديدة

Lebanon 24
24-10-2026 | 07:43
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منى زكي تنتقم من زوجها في طالع نازل.. حيل خطيرة ومفاجآت جديدة
منى زكي تنتقم من زوجها في طالع نازل.. حيل خطيرة ومفاجآت جديدة photos 0
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تتصاعد الأحداث الدرامية في مسلسل "طالع نازل"، مع دخول الصراع بين منى زكي ومحمد شاهين مرحلة جديدة، بعدما تتحول صدمة الخيانة الزوجية إلى سلسلة من المكائد التي تهدد استقرار الأسرة.

وتؤدي منى زكي شخصية "نورا"، التي تكتشف زواج زوجها "علي"، الذي يجسد دوره محمد شاهين، سراً من "مي"، التي تؤدي شخصيتها مريم الخشت، فتقرر الانتقام منه والتدخل في تفاصيل حياته الشخصية والمهنية.

وتبدأ نورا بإفساد مواعيد زوجها مع زوجته الثانية، قبل أن تتطور خطتها إلى إعطائه حبوباً منومة دون علمه، ما يتسبب في تغيبه عن ظهور تلفزيوني، ثم تستخدم أدوية أخرى تؤثر في توازنه وتسبب له الغثيان وتشوش الرؤية.

وتلجأ نورا إلى حيلة جديدة بإشعال البخور داخل المنزل لتفعيل جهاز إنذار الحريق، ما يدفع علي إلى مغادرة موعده مع مي والعودة مسرعاً. وتستغل الموقف للاتصال بزوجته الثانية من هاتفه، في محاولة لزيادة الخلافات بينهما.

وفي سياق موازٍ، تتناول الأحداث تطورات علاقة أدهم بوالده المقيم خارج البلاد، بالتزامن مع رغبته في متابعة دراسته في الخارج.

ويشارك في بطولة المسلسل ميمي جمال وليلى عز العرب وحمزة دياب، وهو من تأليف سماء أحمد عبد الخالق وإنجي القاسم، وإخراج هاني خليفة.
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