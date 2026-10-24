بعد كسر في ضلعها.. فنانة تعود إلى المنافسة

تعود دلتا غودريم (41 عاماً) إلى برنامج المسابقات الراقص "ستريكتلي كام دانسينغ" على شاشة " " السبت، بعدما غابت عن حلقات الأسبوع الرابع من المنافسة بسبب كسر في أحد أضلاعها، معربة عن "امتنانها" للعودة بعد إصابة وصفتها بـ"المحبطة".

وستقدّم غودريم مع شريكها الراقص المحترف كاي ويدينغتون رقصة "رومبا" على أنغام أغنية “It’s All Coming Back To Me Now” للمغنية سيلين ديون.

وروت غودريم مسار تعافيها في منشور على "إنستغرام" أرفقته بمقاطع مصوّرة لها في المستشفى، موضحة أنها صوّرت "لحظات صغيرة خلال الأسبوعين الماضيين" لتذكّر نفسها بأنه "حتى في الأيام المحبطة، سيكون هناك تقدّم". وأضافت: "شعرت بخيبة كبيرة عندما وقعت الإصابة، لأنني كنت أستمتع حقاً بهذه التجربة. من الصعب التحلي بالصبر عندما تريد العودة بكامل قوتك، لكنني كنت أصغي إلى جسدي وأتعامل مع الأمور بحذر وأتعلم تقدير الخطوات الصغيرة".

وتابعت: "أتوجه إلى يوم وأنا ممتنة لقدرتي على أداء بضع خطوات إضافية الليلة، بفضل المساعدة الرائعة من كل من حولي"، مختتمة رسالتها بالقول: "إلى كل المحاربين في معاركهم الخاصة، أنا أراكم وأقف إلى جانبكم، نحن مقاتلون".

وظهرت غودريم في المقاطع المصوّرة من المستشفى متأثرة وهي تشكر جمهورها على دعمه، معربة عن أملها في العودة إلى البرنامج.

وخلال غيابها الأسبوع الماضي، رقص ويدينغتون مع زميلته المحترفة في البرنامج إيمي داودن على أنغام أغنية “Jolene”، تكريماً لأسطورة الموسيقى دوللي بارتون التي توفيت في آب الماضي عن 80 عاماً. وتنص قواعد " سي" على أنه لا يحق لأي متسابق الغياب لأكثر من أسبوع واحد، وإلا عليه الانسحاب من المنافسة.

ويشهد الأسبوع الخامس من الموسم الحالي عودة جميع المتسابقين الـ12 المتبقّين إلى حلبة الرقص، إذ ستؤدي داني داير رقصة "سالسا" على أغنية “Despecha” للمغنية روزاليا مع الراقص المحترف نيكيتا كوزمين، فيما ستقدّم الممثلة بيثاني أنتونيا، التي حلّت ضمن الأخير الأسبوع الماضي ونجت بصعوبة من الإقصاء، رقصة "التانغو الأرجنتيني" مع الراقصة المحترفة نانسي شو على أنغام أغنية “All The Things She Said”.

ويُعرض البرنامج السبت عند الساعة 6:30 مساءً والأحد عند الساعة 7:10 مساءً بتوقيت ، على قناة "بي بي سي وان" ومنصة "بي بي سي آي بلاير".