"ولعت" بين فنانة عربية وموزّع موسيقي.. اتهامات بالنصب والسرقة (صورة)

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
تصاعد خلاف مالي بين المطربة مروة نصر والموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي، بعدما اتهمته بالحصول على أموال لتنفيذ أغنية من دون إنجاز العمل، ومطالبتها بمبلغ إضافي.
Advertisement
ونشرت نصر، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لمحادثة بينهما على "واتساب"، مطالبة باسترداد أموالها. وقالت إن الموزع أقرّ بإنفاق المبلغ الذي تسلّمه، واتهمته بمساومتها بدلاً من تنفيذ الاتفاق.
وفي تصريحات لموقع "نيوز رووم"، ذكرت أنها دفعت أكثر من 50 ألف جنيه للعمل على الأغنية، قبل أن يطالبها، بحسب روايتها، بمبلغ يصل إلى ربع مليون جنيه.
وأوضحت أنها لجأت إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، لكنه أبلغها بعدم قدرته على مساعدتها لعدم انتساب الموزع إلى النقابة، مؤكدة تمسكها باستعادة أموالها.
في المقابل، قال الشلبي لـ"نيوز رووم" إن حديث نصر عن مشكلة الأغنية صحيح، موضحاً أنه لا يعرفها شخصياً وأن تعامله كان من خلال زوجها. وامتنع عن تقديم تعليق تفصيلي على الخلاف أو الرد على الاتهامات التي وجّهتها إليه.