تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

"ولعت" بين فنانة عربية وموزّع موسيقي.. اتهامات بالنصب والسرقة (صورة)

Lebanon 24
24-10-2026 | 14:35
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
ولعت بين فنانة عربية وموزّع موسيقي.. اتهامات بالنصب والسرقة (صورة)
ولعت بين فنانة عربية وموزّع موسيقي.. اتهامات بالنصب والسرقة (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

تصاعد خلاف مالي بين المطربة مروة نصر والموزع الموسيقي الكويتي فهد الشلبي، بعدما اتهمته بالحصول على أموال لتنفيذ أغنية من دون إنجاز العمل، ومطالبتها بمبلغ إضافي.

Advertisement
مروة نصر - فهد الشلبي

ونشرت نصر، عبر حسابها على "فيسبوك"، صورة لمحادثة بينهما على "واتساب"، مطالبة باسترداد أموالها. وقالت إن الموزع أقرّ بإنفاق المبلغ الذي تسلّمه، واتهمته بمساومتها بدلاً من تنفيذ الاتفاق.

وفي تصريحات لموقع "نيوز رووم"، ذكرت أنها دفعت أكثر من 50 ألف جنيه للعمل على الأغنية، قبل أن يطالبها، بحسب روايتها، بمبلغ يصل إلى ربع مليون جنيه.

وأوضحت أنها لجأت إلى نقيب المهن الموسيقية مصطفى كامل، لكنه أبلغها بعدم قدرته على مساعدتها لعدم انتساب الموزع إلى النقابة، مؤكدة تمسكها باستعادة أموالها.

في المقابل، قال الشلبي لـ"نيوز رووم" إن حديث نصر عن مشكلة الأغنية صحيح، موضحاً أنه لا يعرفها شخصياً وأن تعامله كان من خلال زوجها. وامتنع عن تقديم تعليق تفصيلي على الخلاف أو الرد على الاتهامات التي وجّهتها إليه.

 
 
مواضيع ذات صلة
إتّهام بالنصب يطال فناناً عربيّاً بارزاً
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان عربي شهير متهم بالنصب بمبلغ 40 ألف دولار!
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
"أخد من روحي وصحتي".. فنانة عربية شهيرة تعتزل الفن رسمياً وبشكل مُفاجئ (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شعار الاتصالات العراقية يثير اتهامات بالسرقة.. والوزير يرد
lebanon 24
Lebanon24
24/10/2026 23:41:45 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

صور

فهد الشلبي

مصطفى كامل

مروة نصر

الكويتي

الكويت

فيسبوك

واتساب

لي بين

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
17:26 | 2026-10-24
Lebanon24
12:32 | 2026-10-24
Lebanon24
11:26 | 2026-10-24
Lebanon24
08:43 | 2026-10-24
Lebanon24
07:36 | 2026-10-24
Lebanon24
05:55 | 2026-10-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24