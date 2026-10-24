"ولعت" بين فنانة عربية وموزّع موسيقي.. اتهامات بالنصب والسرقة (صورة)

تصاعد خلاف مالي بين المطربة والموزع الموسيقي ، بعدما اتهمته بالحصول على أموال لتنفيذ أغنية من دون إنجاز العمل، ومطالبتها بمبلغ إضافي. Advertisement

ونشرت نصر، عبر حسابها على " "، صورة لمحادثة بينهما على " "، مطالبة باسترداد أموالها. وقالت إن الموزع أقرّ بإنفاق المبلغ الذي تسلّمه، واتهمته بمساومتها بدلاً من تنفيذ الاتفاق.

وفي تصريحات لموقع "نيوز رووم"، ذكرت أنها دفعت أكثر من 50 ألف جنيه للعمل على الأغنية، قبل أن يطالبها، بحسب روايتها، بمبلغ يصل إلى ربع مليون جنيه.

وأوضحت أنها لجأت إلى نقيب المهن الموسيقية ، لكنه أبلغها بعدم قدرته على مساعدتها لعدم انتساب الموزع إلى النقابة، مؤكدة تمسكها باستعادة أموالها.

في المقابل، قال الشلبي لـ"نيوز رووم" إن حديث نصر عن مشكلة الأغنية صحيح، موضحاً أنه لا يعرفها شخصياً وأن تعامله كان من خلال زوجها. وامتنع عن تقديم تعليق تفصيلي على الخلاف أو الرد على الاتهامات التي وجّهتها إليه.