ماذا حصل مع فضل شاكر بعد صعوده على مسرح الرياض؟ مايسترو يكشف التفاصيل

كشف تامر فيظي أن الفنان بكى تأثراً منذ الأغنية الأولى في حفل "عودة الغائب" ضمن ، بعد نحو 14 عاماً من الغياب عن المسرح.

وقال فيظي، الذي شارك المايسترو فضل جريدة قيادة الحفل، إن نظارة شاكر ربما حجبت دموعه عن بعض الحاضرين، لكنه شعر بتأثره، وحاول تهدئته بالابتسام له ومنحه الثقة والهدوء.

وأوضح، خلال مداخلة إعلامية، أن التحضيرات بدأت قبل الحفل بنحو شهر، بمشاركة أوركسترا ضمت 70 عازفاً، معظمهم مصريون، إلى جانب موسيقيين سوريين ويونانيين وأتراك ولبنانيين، مشيراً إلى أن هذا التنوع كان مقصوداً.

وعن التوتر الذي ظهر على شاكر في بداية الحفل، أرجعه فيظي إلى الغياب ، مؤكداً أن البروفات جرت بهدوء ومن دون توتر.

وأضاف أنه سبق أن عمل مع شاكر قبل سنوات، ووصفه بأنه صاحب خبرة كبيرة وثبات انفعالي على المسرح، وأن دموعه جاءت تأثراً بلقاء الجمهور وحفاوة استقباله.