بمنشور عبر صفحته.. وسام بريدي يودّع "رقص النجوم"

أعلن الإعلامي أنه لن يشارك في تقديم الموسم الجديد من برنامج " "، مستعيداً ذكريات شخصية ارتبطت بمسرحه، من فقدان شقيقه إلى لقائه زوجته ريم.

وفي منشور عبر "إنستغرام"، أوضح بريدي أن البرنامج تجاوز بالنسبة إليه حدود التجربة المهنية، بعدما رافق محطات مفصلية في حياته خلال مواسم عديدة تولّى تقديمها.

واستذكر 12 نيسان 2015، حين خسر شقيقه في حادث سير، ولم يستطع تقديم الحلقة المباشرة المقررة مساء اليوم نفسه. وقال إنه عاد إلى المسرح بعد أسبوع، حاملاً حزناً كبيراً، فوجد احتضاناً من الجمهور له ولعائلته لن ينساه.

وأضاف أن المسرح نفسه شهد في العام التالي تعرّفه إلى ريم، التي شاركت في البرنامج قبل أن تصبح زوجته وأم ابنتيه، قائلاً: "ذلك المسرح شهد أعمق خساراتي… وأجمل ما منحني إياه القدر".

وأشار إلى أن الحملة الترويجية للموسم الجديد أعادت إليه تفاصيل تلك المرحلة، مؤكداً أنه سيتابع البرنامج بمحبة من مكان مختلف، ومتمنياً النجاح لفريق العمل ولجنة التحكيم والمشتركين والمقدّمين.

ووجّه رسالة إلى جيسيكا وأنطوان قال فيها: "اليوم المسرح لكما. أتمنى أن تعيشا جمال هذه التجربة، وأن تصنعا بطريقتكما ذكرياتكما الخاصة مع الجمهور".