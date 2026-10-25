فنان تعرّض لحادث سير: "ربنا نجاني"

كشف الفنان المصري شريف الدسوقي عن تعرضه لحادث على طريق الإسكندرية، مؤكداً سلامته وعدم إصابته، رغم استمرار شعوره بالصدمة.

وقال في تصريحات لموقع " 24": "بخير الحمد لله ومفيش أي إصابات، بس مخضوض من اللي حصل، الحمد لله ربنا نجاني".

وعلى الصعيد الفني، أعرب الدسوقي مؤخراً عن سعادته بالمشاركة في مسلسل "أشغال شقة جداً"، موضحاً أن المخرج خالد رشّحه للعمل، ومشيداً بتعاون هشام ماجد وإنسانيته في الكواليس.

ويشارك في بطولة المسلسل هشام ماجد ومصطفى غريب وأسماء جلال، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول أزمات زوجين يبحثان عن مساعدة منزلية وسط ضغوط العمل وتربية الأطفال.

كما شارك الدسوقي في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد"، الذي عُرض في 2025، إلى جانب عصام عمر وشيرين ورانيا يوسف ومايان السيد وعدد من الفنانين.