عيد ميلاد فاخر لأحد المغنين.. وهدايا ثمينة تجاوزت المليون دولار!

احتفل مغني الراب الكندي بعيد ميلاده الأربعين بحفل فاخر في ، جمع نحو 400 شخص، وتخللته هدايا من علامات تجارية شهيرة وجوائز نقدية وصلت قيمتها إلى مليون دولار، إلى جانب عرض مفاجئ لفرقة "باكستريت بويز". Advertisement

وأُقيم الحفل مساء الجمعة 23 تشرين الأول في قاعة "كازا سيبرياني" في ، عشية عيد ميلاد دريك الذي صادف السبت 24 تشرين الأول. ووصف أحد الحاضرين، في تصريح لمجلة " "، الأجواء بأنها "أنيقة للغاية وفاخرة ومكلفة"، مشيراً إلى أن المكان زُيّن بطريقة فخمة مع الحفاظ على الذوق الرفيع.

وبحسب المصدر، قدّم دريك خلال الحفل حقائب من علامتي "شانيل" و"هيرميس"، إلى جانب جوائز مالية متفاوتة، بدأت من 10 آلاف دولار ووصلت فيها إلى مليون دولار.

وكانت المفاجأة الأبرز مشاركة فرقة "باكستريت بويز" في إحياء الحفل. وانضم دريك إلى أعضاء الفرقة على المسرح لأداء أغنيتهم الشهيرة "I Want It That Way"، الصادرة عام 1999، في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاركته السابقة معهم في أداء الأغنية خلال حفل في عام 2022.

ونقلت "بيبول" عن أحد المصادر أن دريك بدا سعيداً طوال السهرة، وكان يتحدث إلى عدد من النساء، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الحفل شهد حضور نحو 400 شخص.

وتزامن الاحتفال مع محطة بارزة في مسيرته الفنية، بعدما منحته رابطة صناعة التسجيلات الأميركية 30 شهادة جديدة يوم الجمعة، ليصبح أول فنان يتجاوز 350 مليون وحدة معتمدة من حيث المبيعات والبث وفق نظام الرابطة.

ويأتي ذلك بعد عام شهد إنجازات لافتة لدريك، إذ حطم في أيار الرقم القياسي لمايكل في عدد الأغاني التي تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" لفنان منفرد من الرجال، مع أغنيته "Janice STFU". كما أطلق في 15 أيار ثلاثة ألبومات هي "ICEMAN" و"HABIBTI" و"MAID OF HONOUR".