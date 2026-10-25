تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عيد ميلاد فاخر لأحد المغنين.. وهدايا ثمينة تجاوزت المليون دولار!

Lebanon 24
25-10-2026 | 05:07
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عيد ميلاد فاخر لأحد المغنين.. وهدايا ثمينة تجاوزت المليون دولار!
عيد ميلاد فاخر لأحد المغنين.. وهدايا ثمينة تجاوزت المليون دولار! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

احتفل مغني الراب الكندي دريك بعيد ميلاده الأربعين بحفل فاخر في نيويورك، جمع نحو 400 شخص، وتخللته هدايا من علامات تجارية شهيرة وجوائز نقدية وصلت قيمتها إلى مليون دولار، إلى جانب عرض مفاجئ لفرقة "باكستريت بويز".

Advertisement
Drake is seen on October 23, 2026 in New York City.

وأُقيم الحفل مساء الجمعة 23 تشرين الأول في قاعة "كازا سيبرياني" في مانهاتن، عشية عيد ميلاد دريك الذي صادف السبت 24 تشرين الأول. ووصف أحد الحاضرين، في تصريح لمجلة "بيبول"، الأجواء بأنها "أنيقة للغاية وفاخرة ومكلفة"، مشيراً إلى أن المكان زُيّن بطريقة فخمة مع الحفاظ على الذوق الرفيع.

وبحسب المصدر، قدّم دريك خلال الحفل حقائب من علامتي "شانيل" و"هيرميس"، إلى جانب جوائز مالية متفاوتة، بدأت من 10 آلاف دولار ووصلت الجائزة الكبرى فيها إلى مليون دولار.

وكانت المفاجأة الأبرز مشاركة فرقة "باكستريت بويز" في إحياء الحفل. وانضم دريك إلى أعضاء الفرقة على المسرح لأداء أغنيتهم الشهيرة "I Want It That Way"، الصادرة عام 1999، في مشهد أعاد إلى الأذهان مشاركته السابقة معهم في أداء الأغنية خلال حفل في تورونتو عام 2022.

Drake is seen on October 23, 2026 in New York City.

ونقلت "بيبول" عن أحد المصادر أن دريك بدا سعيداً طوال السهرة، وكان يتحدث إلى عدد من النساء، فيما أشار مصدر آخر إلى أن الحفل شهد حضور نحو 400 شخص. 

وتزامن الاحتفال مع محطة بارزة في مسيرته الفنية، بعدما منحته رابطة صناعة التسجيلات الأميركية 30 شهادة جديدة يوم الجمعة، ليصبح أول فنان يتجاوز 350 مليون وحدة معتمدة من حيث المبيعات والبث وفق نظام الرابطة.

ويأتي ذلك بعد عام شهد إنجازات لافتة لدريك، إذ حطم في أيار الرقم القياسي لمايكل جاكسون في عدد الأغاني التي تصدرت قائمة "بيلبورد هوت 100" لفنان منفرد من الرجال، مع أغنيته "Janice STFU". كما أطلق في 15 أيار ثلاثة ألبومات هي "ICEMAN" و"HABIBTI" و"MAID OF HONOUR".

مواضيع ذات صلة
ألمانيا: مصدومون من حضور المستشار الأسبق شرودر لحفل عيد ميلاد بوتين
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 13:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
زوجة وائل كفوري تلفت الأنظار في عيد ميلاد نادر صعب (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 13:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
من سنت واحد إلى 12 مليون دولار... أغلى طابع بريد يظهر في براغ
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 13:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24
منازل الأوروبيين تختزن معادن ثمينة بقيمة 65 مليار يورو في هواتف مهملة
lebanon 24
Lebanon24
25/10/2026 13:21:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الجائزة الكبرى

مايكل جاكسون

نيويورك

تورونتو

مانهاتن

جاكسون

مايكل

بريان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:54 | 2026-10-25
Lebanon24
05:52 | 2026-10-25
Lebanon24
05:30 | 2026-10-25
Lebanon24
04:31 | 2026-10-25
Lebanon24
02:35 | 2026-10-25
Lebanon24
00:00 | 2026-10-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24