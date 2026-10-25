"لكي لا يغار زوجي".. أصالة تمازح طفلاً على المسرح (فيديو)

مازحت الفنانة طفلاً صعد إلى المسرح خلال حفلها في الأميركية، بعدما اقترب منها للسلام عليها والتعبير عن محبته أثناء الغناء.

واستقبلته بترحاب، وقالت له بحضور زوجها الشاعر : "لا تقترب كثيراً أو تقبّلني، لكي لا يغار زوجي".

وأثار رد فعل الطفل، الذي بدا متخوفاً من المزحة، ضحك أصالة والجمهور، قبل أن تحتضنه وسط تفاعل الحاضرين.