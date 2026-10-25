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فنون ومشاهير

"لكي لا يغار زوجي".. أصالة تمازح طفلاً على المسرح (فيديو)

Lebanon 24
25-10-2026 | 05:52
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لكي لا يغار زوجي.. أصالة تمازح طفلاً على المسرح (فيديو)
لكي لا يغار زوجي.. أصالة تمازح طفلاً على المسرح (فيديو) photos 0
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مازحت الفنانة السورية أصالة نصري طفلاً صعد إلى المسرح خلال حفلها في لوس أنجلوس الأميركية، بعدما اقترب منها للسلام عليها والتعبير عن محبته أثناء الغناء.

واستقبلته أصالة بترحاب، وقالت له بحضور زوجها الشاعر العراقي فائق حسن: "لا تقترب كثيراً أو تقبّلني، لكي لا يغار زوجي".

وأثار رد فعل الطفل، الذي بدا متخوفاً من المزحة، ضحك أصالة والجمهور، قبل أن تحتضنه وسط تفاعل الحاضرين.

 
 
 
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