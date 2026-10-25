غادرت حفل زفافها... عروس تحضر حفلة راغب علامة وهذا ما قاله لها (فيديو)

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في مشهد لطيف جداً، السوبرستار #راغب_علامة يحتفل بعروسة في حفله على #مسرح_قرطاج، ويطلب من الجمهور: «زغرطولها، زغرطولها»
@raghebalama
#تونسنا #tunisna #تونس #لبنان #عروسة #راغب_علامة https://t.co/jTYpEZJ05X— Ramez Khaled (@RamezKhaled_) October 25, 2026
في مشهد لطيف جداً، السوبرستار #راغب_علامة يحتفل بعروسة في حفله على #مسرح_قرطاج، ويطلب من الجمهور: «زغرطولها، زغرطولها»
@raghebalama
#تونسنا #tunisna #تونس #لبنان #عروسة #راغب_علامة https://t.co/jTYpEZJ05X