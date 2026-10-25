غادرت حفل زفافها... عروس تحضر حفلة راغب علامة وهذا ما قاله لها (فيديو)

لفتت عروس تونسية الأنظار خلال حفل الفنان علامة على ، بعدما حضرت إلى السهرة بفستان زفافها مباشرة عقب مغادرتها قاعة الأفراح

وحرص علامة على التفاعل مع العروس من على خشبة المسرح، حيث قدم لها التهنئة بمناسبة زواجها، متمنيًا لها السعادة في حياتها الجديدة.



ودعا الحاضرين إلى مشاركة العروس فرحتها، وقال: "وين العريس، زغرطولها".