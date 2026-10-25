فقد صوته بصورة شبه كاملة.. فنان شهير يتعرّض لوعكة صحية!

كشف الفنان المصري عن تعرضه لوعكة صحية أثرت بشكل كبير في صوته، مرجعًا ذلك إلى الإجهاد الناتج عن الغناء بقوة خلال إحيائه حفلات الزفاف، وذلك قبل أيام من موعد طرح ألبومه الجديد.

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وأوضح سعد، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على " "، أنه يعاني من فقدان صوته بصورة شبه كاملة، واصفًا المشكلة الصحية بأنها "كبيرة للغاية".

وأشار إلى أن الأزمة تأتي قبل موعد إصدار ألبومه الجديد، المقرر يوم الأربعاء المقبل، لافتًا إلى أنه لم يسجل صوته على بعض الأغنيات حتى الآن، ما وضعه أمام قرار صعب بشأن موعد طرح العمل.

وشرح الفنان المصري أن حماسه خلال حفلات الزفاف يدفعه إلى الغناء بأداء قوي، مؤكدًا أن ذلك لا يرتبط بطلب أصحاب الأعراس، بل برغبته في فرحته وإسعاد الحاضرين.

ولفت سعد إلى أنه يدرس خيارين، إما تأجيل الألبوم أو إصدار أغنيتين منه في البداية، على أن تُطرح الأغنيات الثلاث المتبقية لاحقًا.

وأكد أن الألبوم الجديد هو الرابع له خلال عام 2026، مشددًا على تمسكه بطرح أغنياته الخمس. كما وصفه بأنه الأصعب بين أعماله الأخيرة، إذ يحمل عنوان "الموسيقى العربية"، وهو مشروع يحلم بتنفيذه منذ سنوات طويلة.