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فنون ومشاهير

بعد جلطة في المخ أثّرت على كلامه وحركته.. نقل ممثل شهير إلى دار رعاية كبار الفنانين

Lebanon 24
26-10-2026 | 00:00
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بعد جلطة في المخ أثّرت على كلامه وحركته.. نقل ممثل شهير إلى دار رعاية كبار الفنانين
بعد جلطة في المخ أثّرت على كلامه وحركته.. نقل ممثل شهير إلى دار رعاية كبار الفنانين photos 0
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نُقل الممثل المصري سامي عبد الحليم إلى "دار رعاية كبار الفنانين"، للإقامة فيها إلى جانب عدد من الفنانين، بهدف توفير الرعاية الطبية اللازمة له ومتابعة وضعه الصحي، في ظل معاناته الصحية الأخيرة.

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وأكد محمود عبد الغفار، مدير الدار، في تصريحات صحفية، أن أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، اتخذ قرار نقل الفنان بعد موافقته وأسرته، بهدف تأمين الراحة له وتوفير الرعاية الصحية التي يحتاج إليها، مع متابعة حالته بصورة دورية.

وأوضح عبد الغفار أن أبناء سامي عبد الحليم رحبوا بانتقاله إلى الدار، مشيرًا إلى أن الإقامة ستكون مؤقتة إلى حين تحسن وضعه الصحي.

وكانت منى أبو سديرة، زوجة الفنان، تحرص في منشورات سابقة عبر حسابها على "فيسبوك" على إطلاع الجمهور وزملائه في الوسط الفني على تطورات حالته الصحية وطمأنتهم، من دون أن تعلن انتقاله إلى دار الرعاية.

ويأتي هذا التطور بعد معاناة صحية بدأت في آذار الماضي، حين تعرض الفنان لجلطة في المخ أثرت على قدرته على الكلام والحركة، ما استدعى دخوله المستشفيات المصرية مرات عدة لتلقي العلاج. كما خضع مؤخرًا لعملية جراحية، ضمن سلسلة من الإجراءات الطبية التي تلقاها خلال رحلة علاج مستمرة منذ نحو ستة أشهر.

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