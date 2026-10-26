اتهمت بخدش الحياء العام.. القبض على راقصة شهيرة!

Advertisement

أخلت نيابة الشيخ في مصر سبيل الراقصة شروق ، الشهيرة بلقب "الدكتورة"، بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي تُجرى معها، على خلفية اتّهامها بالرقص بصورة خادشة للحياء وارتداء بدلة رقص مخالفة للشروط.وجاء القرار عقب استجواب شروق ومواجهتها بالاتّهامات المنسوبة إليها، بعد ضبطها في منطقة الشيخ زايد، وتحرير محضر بالواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وكشف المحامي ، دفاع الراقصة شروق القاسم، تفاصيل قرار إخلاء سبيل موكلته، موضحاً أن فريق الدفاع حضر التحقيقات وقدّم دفوعه الشكلية بشأن الاتهامات الموجّهة إليها.وقال محامي شروق إن موكّلته تحمل الترخيص الفني الخاص بها بصفتها فنانة استعراضية، مشيراً الى عدم وجود اتهامات سابقة بحقها.وأضاف أن الدفاع دفع ببطلان إجراءات الضبط والتفتيش، وانتفاء أركان الجريمة بشقّيها المادي والمعنوي، وعدم توافر القصد الجنائي، مؤكداً عدم وجود دليل بالأوراق يثبت ما ورد في محضر الضبط.وأشار الى أن نيابة الشيخ زايد أول قررت إخلاء سبيل موكّلته بكفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات.