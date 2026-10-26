بسبب الإزعاج.. بلاغ ضد الفنانة بسمة بوسيل!

Advertisement

بدأت في التحقيق في بلاغ تقدم به أحد الفنانة المغربية ، طليقة الفنان المصري ، اتهمها فيه بالتسبب في الإزعاج الصادر من الفيلا الخاصة بها بمدينة الشيخ ، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.وذكرت وسائل إعلام محلية ، اليوم الاثنين، أن الجار تقدم ببلاغ إلى قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمنطقة السادس من أكتوبر، أعرب خلاله عن تضرره من الإزعاج المنبعث من الفيلا، وطالب الجهات المختصة بالتدخل وفحص الشكوى.وبحسب ما أوردته التقارير الصحفية، جرى تحرير محضر بالواقعة بمعرفة المقدم يوسف رشوان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.وأُخطرت العامة المختصة بالواقعة لمباشرة التحقيق، وفحص ملابسات البلاغ للوقوف على حقيقة الشكوى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.ولم تتضمن التقارير المنشورة تفاصيل إضافية بشأن طبيعة الإزعاج محل الشكوى، كما لم يُنشر رد من بسمة بوسيل على الاتهام حتى الآن.