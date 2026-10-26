إليكم برنامج جوقة الجامعة الأنطونية لموسم 2026-2027

أعلنت جوقة الجامعة الأنطونية بقيادة المايسترو الأب توفيق معتوق عن موسمها التاسع والأربعين، في رحلة موسيقية تحتفي بالذكرى الـ270 لميلاد موزارت، والذكرى المئوية الثانية لوفاة بيتهوفن، إلى جانب روائع هاندل، ومشاركات دولية تمتد من لبنان إلى أبوظبي وروما والدوحة.
ويتضمن البرنامج الاتي:
17 تشرين الثاني 2026 الجامعة الأنطونية –
لبنان- موزارت 270
فولفغانغ أماديوس موزارت: القداس الجنائزي (ريكويم) رقم 626، بتوزيع كارل تشيرني لآلات البيانو.
8 كانون الأول 2026 في كنيسة
مار يوسف – مونو، بيروت
حفل الأوركسترا الفيلهارمونية اللبنانية
والتينور العالمي لورانس براونلي.
12 كانون الأول 2026 | مهرجان أبوظبي – الإمارات العربية المتحدة
:
جورج
فريدريك هاندل: أوراتوريو «المسيح» (Messiah)، رقم 56.
14 كانون الأول 2026 :مهرجان بيروت ترنّم- كنيسة القديس لويس للآباء الكبوشيين، بيروت
جورج فريدريك هاندل: أوراتوريو «المسيح» (Messiah)، رقم 56.
8 شباط 2027 بازيليك الرسل الاثني عشر – في روما، إيطاليا
إطلاق جوقة الأطفال في الجامعة
الأنطونية
زاد ملتقى: «آلام يسوع المسيح بحسب الأطفال».
11 شباط 2027 | الجامعة الأنطونية – لبنان
بيتهوفن 200
لودفيغ فان بيتهوفن: السيمفونية التاسعة مصنف 125، بتوزيع فرانز ليست للبيانو، بمشاركة عازف البيانو ماوريتسيو باليوني.
30 آذار 2027 | دار أوبرا كتارا – الدوحة
، قطر
بيتهوفن 200
لودفيغ فان بيتهوفن: السيمفونية التاسعة مصنف 125، مع أوركسترا قطر الفيلهارمونية.
السبت 19 حزيران 2027 | يُعلن عن المكان لاحقًا
بيتهوفن 200
لودفيغ فان بيتهوفن: القداس الكبير (Mass in C major)، مصنف 86.