إليكم برنامج جوقة الجامعة الأنطونية لموسم 2026-2027

جوقة الجامعة الأنطونية | موسم 2026–2027 https://t.co/oFV9qnMJUb — 24 (@Lebanon24) October 26, 2026 Advertisement

ويتضمن البرنامج الاتي:17 تشرين الثاني 2026 الجامعة الأنطونية –لبنان- موزارت 270فولفغانغ أماديوس موزارت: القداس الجنائزي (ريكويم) رقم 626، بتوزيع كارل تشيرني لآلات البيانو.8 كانون الأول 2026 في مار يوسف – مونو،حفل الأوركسترا الفيلهارمونية والتينور العالمي لورانس براونلي.12 كانون الأول 2026 | مهرجان أبوظبي – :فريدريك هاندل: أوراتوريو «المسيح» (Messiah)، رقم 56.14 كانون الأول 2026 :مهرجان بيروت ترنّم- كنيسة القديس لويس للآباء الكبوشيين، بيروتجورج فريدريك هاندل: أوراتوريو «المسيح» (Messiah)، رقم 56.8 شباط 2027 بازيليك الرسل الاثني عشر – في روما،إطلاق جوقة الأطفال الأنطونيةزاد ملتقى: «آلام يسوع المسيح بحسب الأطفال».11 شباط 2027 | الجامعة الأنطونية – لبنانبيتهوفن 200لودفيغ فان بيتهوفن: السيمفونية التاسعة مصنف 125، بتوزيع فرانز ليست للبيانو، بمشاركة عازف البيانو ماوريتسيو باليوني.30 آذار 2027 | دار أوبرا كتارا – ، قطربيتهوفن 200لودفيغ فان بيتهوفن: السيمفونية التاسعة مصنف 125، مع أوركسترا قطر الفيلهارمونية.السبت 19 حزيران 2027 | يُعلن عن المكان لاحقًابيتهوفن 200لودفيغ فان بيتهوفن: القداس الكبير (Mass in C major)، مصنف 86.