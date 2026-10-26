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فنون ومشاهير

"جسد المرأة ليس عيبًا ولا عورة".. ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها

Lebanon 24
26-10-2026 | 15:30
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جسد المرأة ليس عيبًا ولا عورة.. ممثلة شهيرة تثير الجدل بتصريحاتها
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أثارت تصريحات الممثل المصرية هنا شيحة بشأن نظرة المجتمع إلى جسد المرأة وتوارث المفاهيم المرتبطة بالخجل والعيب، تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بين من أيدوا طرحها لقضايا اجتماعية حساسة، ومن اعتبروا أن هذه الآراء قد تثير الجدل بين الجمهور.

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وخلال حديث إعلامي، شددت شيحة على أن "جسد المرأة ليس عيبًا ولا عورة"، داعية إلى مراجعة الأفكار التي تربط الحديث عن الجسد بالخجل أو الخوف، ومعتبرة أن بعض هذه المفاهيم ناتج عن أساليب تربوية انتقلت من جيل إلى آخر من دون مراجعة.

 

ورأت الفنانة المصرية أن الأسرة تؤدي دورًا أساسيًا في تغيير هذه النظرة، من خلال اعتماد أساليب تربية تقوم على الوعي والحوار، وتساعد الأبناء على فهم أجسادهم والتعامل مع التغيرات التي يمرون بها بعيدًا عن الشعور بالحرج.

وأوضحت أن احترام الجسد والتعرف إلى طبيعته لا يتعارضان مع الحفاظ على الخصوصية والحدود الشخصية، مشيرة إلى أن أجيالًا سابقة افتقرت إلى التوعية الكافية بشأن التغيرات الجسدية لدى الفتيات والفتيان، بسبب اعتبار هذه الموضوعات من المحظورات التي لا يجوز التطرق إليها.

وأضافت أن تجنب النقاش داخل الأسرة قد يترك الأبناء أمام معلومات غير دقيقة ومفاهيم خاطئة، بدلًا من توفير بيئة آمنة تتيح لهم طرح أسئلتهم وفهم التغيرات الطبيعية التي ترافق مراحل نموهم.

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