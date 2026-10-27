للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب خلعها الحجاب!

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وخلال ظهورها في "قصتي" مع الإعلامي ، أوضحت صابرين أنها ظلت لمدة عامين تفكر في خلع الحجاب، لكنها كانت تتراجع وتضغط على نفسها، قائلة: "كان بقالي سنتين بقلهم عاوزة أفك الحجاب ودايسة على نفسي وأنا مبعرفش أدوس على حد فما بالك أدوس على نفسي".وأضافت أنها كانت تصور مسلسلًا كوميديًا في تلك الفترة، قبل أن تشعر بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تجاهل رغبتها، لتقرر حسم الأمر، موضحة: "استفزيت وقلت لنفسي العمر قصير، استمتعي ومتبقيش كدابة، وأنا أول ما أحس إني كدابة بتوقف فورا".وبينت أنها توجهت إلى مصفف الشعر لتنفيذ القرار، ثم نشرت صورها بإطلالتها الجديدة عبر وإنستغرام، ما أثار جدلًا واسعًا.وأشارت إلى أن قرارها قوبل بغضب في البداية من قِبل والدتها وشقيقها، الذي وجه إليها كلمات قاسية اعتراضًا على ما فعلته، لكن موقفه تغير لاحقًا، بعدما عاد إلى المنزل واحتضنها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بعلاقتها بربها.ونقلت صابرين عنه قوله: "دي حاجة بينك وبين ربنا إحنا بنخاف عليكي وسواء لبستي الحجاب أو قلعتيه إحنا فخورين ".وأكدت صابرين أن إيمانها بالله ازداد بعد خلع الحجاب، وأنها أصبحت أكثر حرصًا على الصلاة، خاصةً ، مشددة على أن علاقتها بربها لا ترتبط بمظهرها الخارجي.وقالت إنها لا تزال تتعرض لتعليقات قاسية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يصل بعضها إلى الدعاء عليها، مؤكدة رفضها تدخل الآخرين في علاقتها بالله، مضيفة: "حسابي مع ربنا، واللي هينزل معايا القبر هو اللي من حقه يحاسبني".