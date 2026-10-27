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فنون ومشاهير

للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب خلعها الحجاب!

Lebanon 24
27-10-2026 | 00:00
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للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب خلعها الحجاب!
للمرة الأولى.. ممثلة شهيرة تخرج عن صمتها وتكشف سبب خلعها الحجاب! photos 0
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كشفت الممثلة المصرية صابرين عن كواليس قرار خلع الحجاب بعد عامين من الصراعات النفسية والتردد، متحدثة عن ردود فعل أسرتها تجاه القرار، والانتقادات التي لا تزال تطاردها بسببه.
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وخلال ظهورها في بودكاست "قصتي" مع الإعلامي محمد قيس، أوضحت صابرين أنها ظلت لمدة عامين تفكر في خلع الحجاب، لكنها كانت تتراجع وتضغط على نفسها، قائلة: "كان بقالي سنتين بقلهم عاوزة أفك الحجاب ودايسة على نفسي وأنا مبعرفش أدوس على حد فما بالك أدوس على نفسي".

وأضافت أنها كانت تصور مسلسلًا كوميديًا في تلك الفترة، قبل أن تشعر بأنها لم تعد قادرة على الاستمرار في تجاهل رغبتها، لتقرر حسم الأمر، موضحة: "استفزيت وقلت لنفسي العمر قصير، استمتعي ومتبقيش كدابة، وأنا أول ما أحس إني كدابة بتوقف فورا".

وبينت أنها توجهت إلى مصفف الشعر لتنفيذ القرار، ثم نشرت صورها بإطلالتها الجديدة عبر فيسبوك وإنستغرام، ما أثار جدلًا واسعًا. 

وأشارت إلى أن قرارها قوبل بغضب في البداية من قِبل والدتها وشقيقها، الذي وجه إليها كلمات قاسية اعتراضًا على ما فعلته، لكن موقفه تغير لاحقًا، بعدما عاد إلى المنزل واحتضنها، مؤكدًا أن الأمر يتعلق بعلاقتها بربها.

ونقلت صابرين عنه قوله: "دي حاجة بينك وبين ربنا إحنا بنخاف عليكي وسواء لبستي الحجاب أو قلعتيه إحنا فخورين بيكي".

وأكدت صابرين أن إيمانها بالله ازداد بعد خلع الحجاب، وأنها أصبحت أكثر حرصًا على الصلاة، خاصةً صلاة الفجر، مشددة على أن علاقتها بربها لا ترتبط بمظهرها الخارجي.

وقالت إنها لا تزال تتعرض لتعليقات قاسية عبر منصات التواصل الاجتماعي، يصل بعضها إلى الدعاء عليها، مؤكدة رفضها تدخل الآخرين في علاقتها بالله، مضيفة: "حسابي مع ربنا، واللي هينزل معايا القبر هو اللي من حقه يحاسبني".
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