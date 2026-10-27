بعمر 36 عاماً.. تايلور سويفت أصغر المنضمّين إلى قاعة مشاهير كتّاب الأغاني في ناشفيل

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وتسلّمت سويفت، الحائزة 14 جائزة "غرامي"، التكريم خلال حفل أُقيم مساء الاثنين في مركز "ميوزيك سيتي"، حيث قدّمها الفنان بيزلي، مستعيداً بداياتها في المدينة وموهبتها التي لفتت الأنظار منذ مراهقتها.وأشاد بيزلي بقدرتها على كتابة أغنيات تجمع الجودة والنضج، متوقفاً عند ألبوم "Speak Now"، الذي كتبته بالكامل بنفسها، باعتباره محطة أظهرت استقلاليتها الفنية وقدرتها على تجاربها ومشاعرها.وفي كلمة قبول التكريم، استعادت سويفت أحلامها بالوصول إلى ناشفيل خلال سنوات الدراسة المتوسطة، حين كانت ترى فيها المكان الذي سيمنحها المعرفة والخبرة لتطوير موهبتها.وشددت على أن كتابة الأغاني حرفة تتطلب الممارسة والتعلّم المستمرين، مشيدةً بخصوصية المجتمع الموسيقي في ناشفيل، الذي قالت إنها لم تجد ما يشبهه رغم احتكاكها بمجتمعات موسيقية مختلفة.وضمّت قائمة المنضمّين إلى القاعة هذا العام، إلى جانب سويفت، كلاً من لايل لوفيت، ولي توماس ، وشون كامب، المعروف بكتابة "Two Piña Coladas"، وبروس تشانيل، صاحب "Hey! Baby"، وجاي آي أليسون، العضو السابق في فرقة "The Crickets"، الذي كُرّم بعد وفاته.كما شهدت الأمسية منح سترايت جائزة "Career Maker Award"، وصعود أعضاء قاعة المشاهير الحاضرين، بينهم سويفت، إلى المسرح للاحتفاء به.وخلال الحفل، قدّمت لايني ويلسون نسخة صوتية هادئة من أغنية سويفت الشهيرة "Love Story"، بحضور صاحبتها.وتأسست قاعة مشاهير كتّاب الأغاني في ناشفيل عام 1970، لتكريم الأسماء التي تركت بصمة في كتابة الأغاني والموسيقى. (العين الاخبارية)