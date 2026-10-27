بعد صراع مع السرطان.. وفاة ممثلة شهيرة عن عمر 80 عامًا!

توفيت الممثلة الأميركية سوزان ، الحائزة جائزة "إيمي" والنجمة المعروفة بأدوارها التلفزيونية، عن عمر ناهز 80 عامًا، بعد صراع مع سرطان البنكرياس.

وأكد ممثل عنها وفاتها لمجلة "بيبول"، مشيرًا إلى أنها تترك وراءها زوجها ديك إيبرسول، الرئيس السابق لقسم الرياضة في شبكة "NBC" والمنتج التنفيذي لبرنامج "Saturday Night Live"، وأبناءها الأربعة وسبعة أحفاد، إضافة إلى شقيقتها ماري مرسيدس ديوي.

انطلاقتها الفنية

وُلدت سوزان جين ميلر في 14 آب 1946 في ، ونشأت في روكفورد بولاية إلينوي، حيث عملت عارضة أزياء خلال مراهقتها.

بدأت مسيرتها التمثيلية عام 1966 عبر الفيلم التلفزيوني "Fame Is the Name of the Game"، قبل ظهورها ضيفة شرف في مسلسل "Ironside". وفي عام 1968، شاركت في فيلم "Where Angels Go, Trouble Follows"، ثم حصلت على دور ثابت في مسلسل "The Name of the Game"، وفازت عنه بجائزة "إيمي" عام 1969، مع ترشيحين إضافيين في العامين التاليين.

محطات بارزة في مسيرتها

شاركت سانت جيمس في مسلسلي "It Takes a Thief" و"Alias Smith and Jones"، قبل أن تحقق شهرة واسعة عام 1971 إلى جانب روك هدسون في المسلسل البوليسي الكوميدي "McMillan & Wife" على شبكة "NBC".

وجسدت دور زوجة المحقق وشريكته في حل الجرائم على مدى ستة مواسم، قبل مغادرة العمل بسبب خلاف على العقد. وانتهى المسلسل بعد موسم إضافي، بعدما أُخرجت شخصيتها من الأحداث عبر حادث طائرة، فيما نالت أربعة ترشيحات لجائزة "إيمي" عن مشاركتها فيه.

كما شاركت في أفلام عدة، بينها "Outlaw Blues" مع بيتر فوندا عام 1977، و"Love at First Bite" مع هاميلتون عام 1979، و"How to Beat the High Cost of Living" مع جيسيكا لانج وجين كورتين عام 1980.

ثمانية ترشيحات لـ"إيمي"

وعام 1984، عادت سانت جيمس للتعاون مع جين كورتين في المسلسل الكوميدي "Kate & Allie" على شبكة "CBS"، حيث أدت دور امرأة مطلقة تتشارك منزلًا في مع صديقتها.

ورُشحت مرتين لجائزة "إيمي" عن دور "كيت"، ليرتفع إجمالي ترشيحاتها إلى ثمانية، بينها خمسة أعوام متتالية بين 1969 و1974.

وفي وقت لاحق، ابتعدت عن التمثيل، واكتفت بظهورات نادرة كضيفة شرف، مفضّلة تكريس وقتها لعائلتها.

