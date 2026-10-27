برسالة نارية.. ممثلة شهيرة تثير الجدل حول معايير التكريم والواسطة في المهرجانات

أعربت الممثلة عن انزعاجها من تكرار الأسئلة بشأن غيابها عن حفلات التكريم والمهرجانات الفنية، معتبرة أن الجوائز لا تعكس بالضرورة قيمة الفنان أو حجم نجاحه، ومثيرةً التساؤلات حول دور المجاملات والواسطة في اختيار المكرّمين.

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وجاءت تصريحات بكر بعد ساعات من حفل "The Best"، إذ نشرت رسالة عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، أوضحت فيها أنها لا تربط نجاحها بعدد الجوائز التي تحصدها، بل بالأعمال التي تقدمها والجهد الذي تبذله في مسيرتها الفنية.

وأشارت إلى أنها سئمت من تكرار سؤالها عن أسباب غيابها عن منصات التكريم، داعيةً إلى توجيه هذه الأسئلة إلى منظمي الفعاليات، لمعرفة الأسس التي يستندون إليها في اختيار الأسماء المكرّمة.

كما طرحت تساؤلات بشأن ما إذا كانت الجوائز تُمنح وفقًا للنجاح والاستحقاق والمجهود الفني، أم أن المجاملات والواسطة تتدخل في تحديد المستحقين لها.

وأكدت جوري بكر أن التكريم بالنسبة إليها لا يقتصر على الجوائز، بل يتمثل في تقديم أعمال ناجحة تشعر بالفخر تجاهها، والتعاون مع مخرجين ومنتجين محترمين، والعمل ضمن بيئة فنية تقدّر موهبتها وتحترمها.

وشددت على أن محبة الجمهور واحترامه لأعمالها يشكلان مقياسًا أساسيًا لنجاحها، لافتةً إلى أنها تقيّم مسيرتها انطلاقًا من جودة ما تقدمه، والجهد الذي تبذله، والصورة التي تحتفظ بها لدى الناس، بعيدًا عن عدد التكريمات التي تنالها.

وأعربت عن رضاها عما حققته حتى الآن، مؤكدةً إيمانها بأن لكل مرحلة توقيتها المناسب، وثقتها بأن الفترة المقبلة قد تحمل المزيد من

النجاحات.

واختتمت رسالتها بالتأكيد أن طموحها يتمثل في ترك بصمة حقيقية من خلال أعمالها الفنية، لا مجرد الصعود إلى منصات التكريم، وهو ما فتح باب مجددًا حول معايير اختيار الفنانين المكرّمين في المهرجانات والفعاليات الفنية.