تطور جديد في أزمة أحمد عز وزينة.. ما علاقة أجر الخادم؟

شهد النزاع القضائي بين الفنانين المصريين وزينة تطورًا جديدًا، بعدما سدد عز 80 ألف جنيه من إجمالي 180 ألف جنيه تطالبه بها زينة، في دعوى تتعلق بمتجمد أجر خادم عن 10 أشهر. وقررت محكمة الأسرة تأجيل القضية إلى 17 نوفمبر المقبل، لإتاحة المجال أمامه لسداد المبلغ المتبقي، والبالغ 100 ألف جنيه.

وتأتي هذه الدعوى ضمن سلسلة من الخلافات القضائية بين الطرفين، إذ سبق أن قضت محكمة الأسرة بانقضاء دعوى حبس أخرى أقامتها زينة ضد عز، بعد تصالحهما إثر سداده 570 ألف جنيه، قيمة متجمد أجر خادم عن ثلاث سنوات.

ورغم تسوية تلك القضية، لا تزال الخلافات المالية بين الفنانين مستمرة، في ظل وجود دعاوى أخرى تتعلق بالمستحقات المالية.

وفي سياق متصل، كشفت زينة، خلال ظهورها في "قصتي" مع الإعلامي ، أسباب تراجعها عن استكمال إجراءات تنفيذ حكم سابق بحبس أحمد عز لمدة ثلاث سنوات.

وأوضحت أنها قررت عدم متابعة الإجراءات خلال مرحلة ، بناءً على نصيحة والدتها التي حذرتها من تأثير سجن والد أبنائها على حالتهم النفسية ومستقبل علاقتهم بها، قائلة لها: "ولادك مش هيسامحوكي لو سجنتيه".

وأكدت زينة أن هدفها لم يكن سجن عز، بل الدفاع عن نفسها والرد على ما قالت إنها اتهامات وُجهت إليها، بينها التزوير والسرقة. وأضافت أنها كانت تنوي التنازل عن تنفيذ العقوبة في نهاية المطاف، حتى لو استمرت الإجراءات القانونية.

ومن المقرر أن تنظر المحكمة في الدعوى المالية مجددًا في 17 نوفمبر المقبل، لمتابعة استكمال سداد المبلغ المتبقي.