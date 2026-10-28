أمها لبنانية... وفاة ممثلة شهيرة وإعلامية معروفة تنعاها!

أعلنت الإعلامية وفاة الفنانة نادية كرم، التي عاشت في وقدمت خلال مسيرتها الفنية مجموعة من الأعمال التي تركت بصمة في الدراما الخليجية.





ونعت العيدان الفنانة الراحلة عبر حسابها، كاتبة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. انتقلت إلى رحمة الله الفنانة نادية كرم.. اللهم ارحمها واغفر لها وأسكنها فسيح جناتك، وأنزلها منزل حسن وتجاوز عنها واجعل قبرها روضة من الجنة.. لا تبخلوا عليها بالدعاء فالدعاء رزق الميت".

ونادية كرم ممثلة من أم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة عبير أحمد. عاشت وعملت في الكويت، حيث بدأت مسيرتها الفنية عام 1996، وشاركت في عدد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

ومن أبرز مشاركاتها مسلسل "الحيالة"، إلى جانب "الخافي أعظم" و"مع حصة قلم"، وغيرها من الأعمال الدرامية التي أدت فيها أدوارًا متنوعة، وتمكنت من ترك بصمتها في الدراما الخليجية رغم عدم توليها أدوار البطولة المطلقة.







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A post shared by مي العيدان (@mayal3eidankwt)