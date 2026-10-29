بعد سنوات على انفصالهما.. دينا الشربيني تكشف رأيها بعمرو دياب

أثارت الفنانة دينا الشربيني اهتمامًا واسعًا خلال حضورها حفل عمرو الأخير في مدينة الجونة، حيث رصدت الكاميرات تفاعلها مع أغانيه، وسط اهتمام خاص بسبب علاقة الارتباط التي جمعتهما بين عامي 2017 و2020.



وظهرت الشربيني سعيدة ومتفاعلة مع أغاني "الهضبة"، في مشاهد وثقتها مقاطع فيديو انتشرت عبر .

وفي أول تعليق لها على الحفل، أشادت الشربيني بعمرو دياب، معتبرة أنه يتمتع بمكانة لا يضاهيه فيها أي مطرب آخر، وحقق نجاحات لم يتمكن غيره من تحقيقها على المستويين المحلي والعالمي.

وأضافت، في تصريحات إعلامية، أن الشعور بالسعادة والمرح خلال حفلاته أمر طبيعي، نظرًا إلى قدرته على بث الحماس والبهجة والطاقة الإيجابية في نفوس الجمهور.

ورغم عدم إعلان الطرفين رسميًا عن ارتباطهما في السابق، فإن علاقتهما حظيت باهتمام كبير، لا سيما مع ظهورهما معًا في مناسبات عدة، إلى جانب رحلاتهما البحرية ونزهاتهما الخاصة.







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A post shared by Youlyou - يوليو (@youlyounews)