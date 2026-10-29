بعد انتشار شائعة وفاته إثر مروره بأزمة صحية.. نجم لبناني يخرج عن صمته

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تحدث الفنان عن موقفه من الشائعات التي تطارده أحياناً، ومنها شائعة وفاته التي انتشرت بعد مروره بأزمة صحية شديدة.ولفت توفيق في تصريحات تلفزيونية إلى أنه لا يمانع التعرض للانتقادات أو تداول الشائعات المتعلقة به، ما دامت لا تتجاوز حدود الإساءة إلى عائلته أو كرامته.وقال إنه شخصية عامة، وإن اختياره العمل في مجال الفن والشهرة يفرض عليه تقبل النقد والشائعات، مشيراً إلى أن عصر الحالي يُعد من أصعب العصور.وأوضح وليد توفيق أن ما يحدث عبر مواقع التواصل الاجتماعي أصبح صعباً للغاية، في ظل وجود أشخاص يوجهون الشتائم والإهانات إلى الشخصيات العامة والفنانين، وهو ما جعل التعامل مع هذه الممارسات أمراً محبطاً.وأكد أنه يجد نفسه مضطراً إلى تقبل ما يُقال عنه، سواء تعلق الأمر بشخصه أو بسلوكه، ما دام النقد لا يصل إلى المساس بشرفه أو كرامته، مشدداً على وجود حدود ينبغي عدم تجاوزها عند الحديث عن الفنانين والشخصيات العامة.إلى ذلك، كشف توفيق أن الفنانة آثار الحكيم كانت ترفض الملامسة، وتمانع أن يمسك يدها خلال تصوير كليب أغنية " "، موضحًا أنها أخبرته بأنه لا بد أن يتزوجها أولًا حتى يسمح له بالإمساك بيدها.