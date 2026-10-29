ما سبب وفاة هايدن بانيتيير؟.. الشرطة تحسم تحقيقها

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خلصت السلطات الأميركيّة، إلى أن سبب وفاة الممثلة هايدن بانيتيير كانت عرضية، نتيجة التأثيرات السامة لمادة "الفنتانيل" ومخدرات أخرى.وقالت شرطة في ولاية كارولاينا الجنوبية، في بيان لمجلة " ": "استنادًا إلى قرار الطبيب الشرعي ونتائج التحقيق، صُنّفت وفاة هايدن بانيتيير على أنها وفاة عرضية، مؤكدة أن الشرطة أنهت تحقيقها في القضية".وكان مكتب الطبيب الشرعي في قد أعلن أن بانيتيير توفيت في 16 آب نتيجة التأثيرات السامة لـ"الفنتانيل" ومواد مخدرة أخرى، مؤكدًا أن "الوفاة لم تكن متعمدة".وكشفت نتائج فحوص السموم، إلى جانب "الفنتانيل"، عن وجود مادة "ألبرازولام"، المعروفة باسم "زاناكس"، ودواء "ميثوكاربامول" المرخي للعضلات، إضافة إلى "كويتيابين"، وهو دواء يُستخدم لعلاج الفصام واضطراب ثنائي القطب، وفي بعض الحالات الاكتئاب.