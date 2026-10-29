وفاة نجم عالمي عن 86 عاماً

توفي الممثل البريطاني باتريك ستيوارت
، الذي بدأ مسيرته ممثلاً لأعمال شكسبير قبل أن يصبح نجماً كبيراً في هوليوود
من خلال أدواره في سلسلتي "ستار تريك
" و"إكس مين"، عن عمر ناهز 86 عاماً، وفق بيان رسمي صدر الخميس.
وجاء في البيان: "نعلن ببالغ الحزن وفاة السير باتريك ستيوارت
أمس في منزله في لوس أنجلس، محاطاً برعاية زوجته الحبيبة صني، بعد رحلة قصيرة ومؤثرة مع مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي".
وينحدر الممثل من منطقة يوركشاير في شمال إنكلترا
، وقد اعتلى خشبة المسرح في بريطانيا
مع فرقة شكسبير الملكية، قبل أن يعبر المحيط الأطلسي
ويحقق مسيرة حافلة بالإشادة على خشبتي المسرح وشاشات السينما والتلفزيون في الولايات المتحدة
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