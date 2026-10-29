وفاة نجم عالمي عن 86 عاماً

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توفي الممثل ، الذي بدأ مسيرته ممثلاً لأعمال شكسبير قبل أن يصبح نجماً كبيراً في من خلال أدواره في سلسلتي " " و"إكس مين"، عن عمر ناهز 86 عاماً، وفق بيان رسمي صدر الخميس.وجاء في البيان: "نعلن ببالغ الحزن وفاة السير باتريك أمس في منزله في لوس أنجلس، محاطاً برعاية زوجته الحبيبة صني، بعد رحلة قصيرة ومؤثرة مع مرض ألزهايمر وخرف أجسام ليوي".وينحدر الممثل من منطقة يوركشاير في شمال ، وقد اعتلى خشبة المسرح في مع فرقة شكسبير الملكية، قبل أن يعبر المحيط ويحقق مسيرة حافلة بالإشادة على خشبتي المسرح وشاشات السينما والتلفزيون في .