"يللي فينا مكفينا".. تغريدة إليسا عن مقتل الكاهن سمير ضو تُثير جدلا هذا ما قالته (صورة)

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تسريع عودة النازحين السوريين على بلدن صار ضرورة حتمية ، شبعنا جرايم وقتل وسرقة ، ولازم الدولة تتحرك بقا وتتحمل مسؤولية تقاعسا عن حماية الناس والابرياء، لانو عن جد يللي فينا مكفينا
الله يرحم الكاهن #سمير_ضو وتكون نفسو بالسما!
المسيح قام ! https://t.co/zQFAuDXBpi— elissa (@elissakh) October 29, 2026
تسريع عودة النازحين السوريين على بلدن صار ضرورة حتمية ، شبعنا جرايم وقتل وسرقة ، ولازم الدولة تتحرك بقا وتتحمل مسؤولية تقاعسا عن حماية الناس والابرياء، لانو عن جد يللي فينا مكفينا
الله يرحم الكاهن #سمير_ضو وتكون نفسو بالسما!
المسيح قام ! https://t.co/zQFAuDXBpi