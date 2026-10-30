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فنون ومشاهير

"يللي فينا مكفينا".. تغريدة إليسا عن مقتل الكاهن سمير ضو تُثير جدلا هذا ما قالته (صورة)

Lebanon 24
30-10-2026 | 01:27
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يللي فينا مكفينا.. تغريدة إليسا عن مقتل الكاهن سمير ضو تُثير جدلا هذا ما قالته (صورة)
يللي فينا مكفينا.. تغريدة إليسا عن مقتل الكاهن سمير ضو تُثير جدلا هذا ما قالته (صورة) photos 0
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علّقت الفنانة إليسا على جريمة مقتل الكاهن سمير ضو، معبّرة عن غضبها واستيائها من تكرار الجرائم، داعية الدولة لتحمّل مسؤولياتها في حماية المواطنين.

وكتبت إليسا في تغريدة عبر حسابها على منصة "إكس": "تسريع عودة النازحين السوريين على بلدن صار ضرورة حتمية، شبعنا جرايم وقتل وسرقة، ولازم الدولة تتحرك بقا وتتحمل مسؤولية تقاعسها عن حماية الناس والأبرياء، لأنه عن جد يللي فينا مكفينا"

وأرفقت إليسا تعليقها بعبارات تعزية بالكاهن الراحل، قائلة: "الله يرحم الكاهن سمير ضو وتكون نفسو بالسما! المسيح قام!".
 
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وأثار تعليق إليسا تفاعلاً، إذ ربطت فيه بين الجريمة وضرورة تسريع عودة النازحين السوريين، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل مختلفة بين المتابعين فمنهم من أيد موقفها ومنهم من هاجمها. 
 
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