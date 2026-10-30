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فنون ومشاهير

عن عمر 24 عاماً.. وفاة مؤثرة شهيرة بطريقة مروعة

Lebanon 24
30-10-2026 | 05:44
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عن عمر 24 عاماً.. وفاة مؤثرة شهيرة بطريقة مروعة
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توفيت مؤثرة السفر الفرنسية إيما ماري لوران (24 عامًا) غرقًا إلى جانب امرأتين أخريين، إثر جرف سيل نهري جارف لشاحنتهن "تويوتا هايلكس" في شمال نيكاراغوا، أثناء قيامهن برحلة استكشافية ضمن عطلة سياحية.
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وفي التفاصيل، وقع الحادث في ساعات الفجر الأولى إثر هطول أمطار غزيرة فاجأت المجموعة أثناء محاولة السائق عبور نهر "ناهوالابا" في منطقة "إل مانزانو"، وهو نهر هادئ في الأحوال العادية إلا أنه يتحول إلى مجرى مائي شديد الخطورة خلال العواصف الاستوائية، وفقًا لـ"نيويورك بوست".

وأسفر الحادث عن مصرع لوران، والسائحة السويسرية نوي لينا لوشر (20 عامًا)، وعاملة الفندق المحلية كارين ناهومي لوبيز مونتانو (19 عامًا)، بينما نجا السائق مارتن جيراردو غارسيا خيرون بعد تمكنه من الخروج من المركبة قبل أن تجرفها السيول بالكامل.

وتأتي وفاة لوران بعد أسبوع واحد من مشاركتها منشورًا تأمليًا عبر حساباتها بالفرنسية من البرتغال، كتبت فيه: "أعتقد أن أجمل الناس هم من يعرفون كيف يعجبون بالعالم من حولهم".
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