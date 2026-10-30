عن عمر 24 عاماً.. وفاة مؤثرة شهيرة بطريقة مروعة

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توفيت مؤثرة السفر إيما (24 عامًا) غرقًا إلى جانب امرأتين أخريين، إثر جرف سيل نهري جارف لشاحنتهن " " في شمال نيكاراغوا، أثناء قيامهن برحلة استكشافية ضمن عطلة سياحية.وفي التفاصيل، وقع الحادث في ساعات الأولى إثر هطول أمطار غزيرة فاجأت المجموعة أثناء محاولة السائق عبور نهر "ناهوالابا" في منطقة "إل مانزانو"، وهو نهر هادئ في الأحوال العادية إلا أنه يتحول إلى مجرى مائي شديد الخطورة خلال العواصف ، وفقًا لـ" بوست".وأسفر الحادث عن مصرع لوران، والسائحة نوي لينا لوشر (20 عامًا)، وعاملة الفندق المحلية كارين ناهومي لوبيز مونتانو (19 عامًا)، بينما نجا السائق مارتن جيراردو خيرون بعد تمكنه من الخروج من المركبة قبل أن تجرفها السيول بالكامل.وتأتي وفاة لوران بعد أسبوع واحد من مشاركتها منشورًا تأمليًا عبر حساباتها بالفرنسية من ، كتبت فيه: "أعتقد أن أجمل الناس هم من يعرفون كيف يعجبون بالعالم من حولهم".