ممثل شهير غاضب ويهاجم معايير النجومية: "كل من هب ودب يصبح نجماً"!

انتقد الممثل المصري واقع الوسط الفني الحالي، معتبراً أن معايير النجومية لم تعد كما كانت في السابق، وأن "كل من هب ودب يصبح نجماً في غضون أيام"، على حد تعبيره.

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وجاءت تصريحات بدير خلال ندوة تكريمه ضمن فعاليات الثالثة من مهرجان VS-FILM للأفلام القصيرة جداً، حيث تحدث عن التغيرات التي طرأت على الساحة الفنية، مشيراً إلى بين بداياته الفنية والواقع الحالي.

وأوضح الممثل المخضرم أن الموهبة لم تعد وحدها كافية لضمان حصول الفنان على الفرص المناسبة أو الاستمرار في المجال، في ظل ما وصفه باختلال المعايير التي تتحكم في صناعة الشهرة والانتشار.

وكشف بدير أنه أمضى نحو 15 عاماً في المجال الفني قبل أن يتعرف الجمهور إلى اسمه، معتبراً أن لقب "نجم" بات يُمنح بسهولة ومن دون ضوابط واضحة، خلافاً لما كان عليه الأمر في السابق.

ودعا الفنان المصري الجيل الجديد إلى التحلي بالصبر وعدم استعجال الشهرة، والعمل على تطوير قدراتهم وأدواتهم الفنية، خصوصاً في المراحل الأولى من مسيرتهم.