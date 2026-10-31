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فنون ومشاهير

للمرة الثانية شاكيرا تؤجل حفلها في مصر.. ما السبب؟

Lebanon 24
31-10-2026 | 05:10
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للمرة الثانية شاكيرا تؤجل حفلها في مصر.. ما السبب؟
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للمرة الثانية، قامت النجمة الكولومبية من أصل لبناني شاكيرا بالإعلان عن تأجيل حفلها المرتقب في مصر، والذي كان من المقرر إقامته يوم 28 تشرين الثاني المقبل، الى 2 نيسان 2027، عازية السبب إلى الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة. 
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ووجهت شاكيرا رسالة الى جمهورها في مصر عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أعربت خلالها عن حزنها لاضطرارها الى تأجيل الحفل، مؤكدة أن سلامة الجمهور ورفاهيته تأتيان في مقدمة أولوياتها، وهو ما دفعها الى اتخاذ هذا القرار.
 
 
 
 
 
 
وأعلنت شاكيرا أن الغناء في مصر أمام الأهرامات يمثل أحد أحلامها الفنية، مشيرة الى أنها كانت متحمسة للغاية للقاء جمهورها المصري في تشرين الثاني، لكنها ستضطر الى الانتظار فترة أطول حتى يتحقق هذا اللقاء.

وقالت شاكيرا: "مصر، أنا قادمة"، مؤكدة أن الموعد الجديد للحفل أصبح رسميًا يوم 2 نيسان (أبريل) 2027، ومعربة عن ثقتها بأن الانتظار سيكون يستحق العناء.

واختتمت شاكيرا رسالتها بتوجيه الشكر الى جمهورها المصري على صبره وتفهمه ومشاعر الحب التي تلقتها. 
 
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