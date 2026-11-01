هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاد زوجته الـ60

أنشئ حسابك الآن للتعرّف على خيارات الاشتراك والوصول إلى جميع المقالات المميزة والحصرية، واستمتع بتجربة قراءة من دون إعلانات.
برسالة رومانسية، عبّر الفنان اللبناني راغب علامة عن حبه لزوجته مصممة المجوهرات جيهان علامة، بمناسبة عيد ميلادها الستين، قائلاً: “وجودكِ بحياتي نعمة”.
ولاقت كلماته تفاعلاً من متابعيه، فيما سبق أن وصف زوجته خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأنها إنسانة طيبة جداً، وأم رائعة وزوجة ممتازة، مضيفاً مازحاً أنه أحسن الاختيار عندما تزوجها.
وتزوّج راغب وجيهان عام 1996، ولهما ابنان هما خالد ولؤي، ويحرص الفنان على التعبير عن تقديره لها في مناسبات مختلفة، بعد نحو ثلاثة عقود من الزواج.