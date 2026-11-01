هكذا احتفل راغب علامة بعيد ميلاد زوجته الـ60

برسالة رومانسية، عبّر الفنان اللبناني عن حبه لزوجته مصممة المجوهرات ، بمناسبة عيد ميلادها الستين، قائلاً: “وجودكِ بحياتي نعمة”.

ولاقت كلماته تفاعلاً من متابعيه، فيما سبق أن وصف زوجته خلال إجابته عن أسئلة الجمهور عبر بأنها إنسانة طيبة جداً، وأم رائعة وزوجة ممتازة، مضيفاً مازحاً أنه أحسن عندما تزوجها.

وتزوّج وجيهان عام 1996، ولهما ابنان هما خالد ولؤي، ويحرص الفنان على تقديره لها في مناسبات مختلفة، بعد نحو ثلاثة عقود من الزواج.