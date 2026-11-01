أثناء نومها.. زوجة عازف موسيقي اسطوري تفارق الحياة

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توفيت لين كريغر، زوجة عازف الغيتار الأسطوري في فرقة "ذا دورز" الأميركية كريغر، عن 79 عاماً، بحسب موقع "تي إم زي".ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة مباشرة أن لين فارقت الحياة أثناء نومها، الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.وأفادت المصادر بأن المسعفين استُدعوا إلى منزل الزوجين في بيفرلي هيلز قبيل الظهر لاحتمال إصابتها بسكتة قلبية، لكنها كانت قد فارقت الحياة عند وصول عناصر الإطفاء والشرطة، فيما تلقّت أيضاً بلاغاً عن وفاة طبيعية. ولم يُعرف السبب الرسمي للوفاة حتى الآن.وكانت لين قد تعرّفت إلى روبي وبقية أعضاء فرقة "ذا دورز" في ملهى ليلي في عام 1967، وتزوجا عام 1972، وأنجبا ابناً واحداً يُدعى وايلون.