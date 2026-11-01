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فنون ومشاهير

أثناء نومها.. زوجة عازف موسيقي اسطوري تفارق الحياة

Lebanon 24
01-11-2026 | 02:10
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أثناء نومها.. زوجة عازف موسيقي اسطوري تفارق الحياة
أثناء نومها.. زوجة عازف موسيقي اسطوري تفارق الحياة photos 0
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توفيت لين كريغر، زوجة عازف الغيتار الأسطوري في فرقة "ذا دورز" الأميركية روبي كريغر، عن 79 عاماً، بحسب موقع "تي إم زي".

ونقل الموقع عن مصادر مطّلعة مباشرة أن لين فارقت الحياة أثناء نومها، الخميس، بعد صراع طويل مع المرض.
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وأفادت المصادر بأن المسعفين استُدعوا إلى منزل الزوجين في بيفرلي هيلز قبيل الظهر لاحتمال إصابتها بسكتة قلبية، لكنها كانت قد فارقت الحياة عند وصول عناصر الإطفاء والشرطة، فيما تلقّت الأجهزة الأمنية أيضاً بلاغاً عن وفاة طبيعية. ولم يُعرف السبب الرسمي للوفاة حتى الآن.

وكانت لين قد تعرّفت إلى روبي وبقية أعضاء فرقة "ذا دورز" في ملهى ليلي في نيويورك عام 1967، وتزوجا عام 1972، وأنجبا ابناً واحداً يُدعى وايلون.
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تعازي ووفيات

الأجهزة الأمنية

نيويورك

لي هيل

ايلون

روبي

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