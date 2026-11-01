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فنون ومشاهير

حادث مروّع ينهي حياة مؤثر عبر مواقع التواصل!

Lebanon 24
01-11-2026 | 04:16
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حادث مروّع ينهي حياة مؤثر عبر مواقع التواصل!
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توفي المؤثر في مجال اللياقة البدنية ليام فيتزجيرالد (29 عاماً) متأثراً بإصابات بالغة تعرّض لها في حادث دراجة نارية، بحسب مجلة "بيبول".

وأعلنت صديقته جيمي لين رينالدي، السبت 31 تشرين الأول، في منشور على "إنستغرام"، أن فيتزجيرالد فارق الحياة نحو الساعة الثانية فجر 30 تشرين الأول، وكتبت: "لا كلمات تصف ألم هذه الخسارة. إنه وقت صعب ومؤلم للغاية لكل من عرفه وأحبه".

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Influencer Liam Fitzgerald Dies at 29 Following Motorcycle Accident and Attempt ‘Desperately to Save Him’

وأوضحت رينالدي أن فيتزجيرالد "أصيب بجروح بالغة، ورغم الجهود المستميتة لمن حاولوا إنقاذه، لم يتمكنوا من إعادته إلى الحياة"، مضيفة: "أرجو أن تبقوا عائلة ليام وأحباءه والمقرّبين منه في أفكاركم وصلواتكم، وأن تمنحوهم الرحمة والمحبة والخصوصية وهم يواجهون هذه الخسارة التي لا تُتخيّل. ارقد بسلام يا ليام. نحبك كثيراً".

وكان فيتزجيرالد، المقيم في ميامي، يحظى بأكثر من مليون متابع على "إنستغرام"، حيث كان ينشر محتوى عن اللياقة البدنية والأناقة والشؤون المالية، كما عمل مدرباً للياقة، يقدّم حصصاً تدريبية فردية، وفق موقعه الإلكتروني.

Influencer Liam Fitzgerald Dies From Severe Injuries After Motorcycle Accident

رسائل وداع

وانهالت رسائل التعزية من أصدقائه ومتابعيه على مواقع التواصل، إذ كتب أحد أصدقائه على آخر منشوراته: "لم نتمكن من فعل أي من الأشياء التي قلنا إننا سنفعلها معاً هذا العام. ارقد بسلام، ستبقى مصدر إلهام لي ولكثيرين"، فيما كتب آخر: "محظوظ لأنني عرفتك وسمّيتك صديقاً. أقدّر كل الدعم والطاقة التي منحتني إياها وأنت تراقبني أبذل جهداً مضنياً في النادي الرياضي. كنت رجلاً موهوباً ولطيفاً". وكتب ثالث: "لا أجد الكلمات، أنا محطّم. كان لليام أكبر قلب، وكان يحفّز الجميع".

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