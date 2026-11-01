"جواز سفر" يدفع بمخرج لبناني للاعتذار وتعديل المشهد (فيديو)

اعتذر المخرج اللبناني عن خطأ متعلق بإظهار جواز سفر دولة عربية في أحد مشاهد مسلسله “النفس المطمئنة”، المعروض على "نتفليكس"، مؤكداً تصحيحه ورفع نسخة معدّلة إلى المنصة.

وقال في بيان نشره عبر حسابه على " ": "أتقدم باعتذاري الكبير عن الخطأ غير المقصود الذي ورد في أحد مشاهد مسلسل النفس المطمئنة"، مشدداً على محبته واحترامه للدولة المعنية وشعبها، من دون تسميتها.

وأوضح أن فريق العمل تدارك الخطأ، وأن النسخة المعدّلة ستظهر على "نتفليكس" خلال الساعات المقبلة، مرفقاً منشوره بفيديو يوضح التعديل.

وجدّد الماروق اعتذاره، مؤكداً بصفته مخرج العمل أن ما حدث لم يكن مقصوداً.