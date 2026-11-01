نُقل بشكل عاجل إلى المستشفى.. مخرج شهير جداً يُصاب بطلق ناري!

تعرض المخرج الأميركي ، البالغ من العمر 83 عاماً، لإصابة بطلق ناري في ساقه عن طريق الخطأ، أثناء وجوده في أحد ميادين الرماية بمدينة ، ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يغادره في اليوم نفسه ويعود إلى منزله.

وبحسب وسائل إعلام أميركية، وقع الحادث بعد ظهر السبت، خلال ممارسة مان الرماية، إذ انطلقت رصاصة من مسدسه عن طريق الخطأ أثناء محاولته إعادته إلى الحافظة، فأصابته في ساقه.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الحادث وقع بصورة غير متعمدة، ولم تظهر أي مؤشرات على وجود محاولة لإيذاء النفس.

، أوضح المتحدث باسم المخرج أن الإصابة طفيفة، لافتاً إلى أن مان نُقل بسيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث تلقى العلاج اللازم، قبل أن تستقر حالته ويُسمح له بالمغادرة في اليوم نفسه.

ويعد مان ضمن أبرز مخرجي ، وترك بصمة سينمائية بارزة من خلال مجموعة من الأفلام الشهيرة، من بينها "Heat" الذي عُرض عام 1995، و"The Last of the Mohicans" و"The Insider" و"Collateral"، إلى جانب فيلم "Miami Vice".