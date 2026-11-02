للمرة الأولى تيم حسن يتحدث عن وفاة شقيقه وفقدان والده الذاكرة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)

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A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
A post shared by Charbelitta (@charbelitta_official)
تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني: اشتقت لوجودها على الشاشة
• الآن مع الإعلامي محمد قيس في برنامج قصتي على شاشا https://t.co/emkihbJiwQ— شاشا (@ShashaVOD) November 1, 2026
تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني: اشتقت لوجودها على الشاشة
• الآن مع الإعلامي محمد قيس في برنامج قصتي على شاشا https://t.co/emkihbJiwQ