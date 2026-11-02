للمرة الأولى تيم حسن يتحدث عن وفاة شقيقه وفقدان والده الذاكرة وهذا ما قاله عن زوجته (فيديو)

تحدث النجم السوري للمرة الأولى عن تفاصيل وفاة شقيقه الأصغر ، الذي رحل بعد معاناة مع مرض الشلل الدماغي، مستعيدًا ذكريات مؤلمة من طفولته حين كان لا يزال طالبًا في الصف التاسع، والظروف القاسية التي عاشتها أسرته خلال تلك الفترة.



وكشف خلال مع الإعلامي أن شقيقه خلدون وُلد مصابًا بالشلل الدماغي، وكان يعتمد على كرسي متحرك في حياته اليومية.



واستعاد تيم اللحظات الأخيرة في حياة شقيقه، موضحًا أنه تمكن ذات يوم من الوقوف والتحرك مستندًا إلى الحائط حتى وصل إلى باب المطبخ، وحين فتح والده الباب وكان خلدون يستند إلى الجهة الأخرى، سقط إلى الخلف وارتطم رأسه بالأرض، ليفارق الحياة في الحال.

وأشار إلى أن والدته اضطرت إلى تركه برفقة خاله في ذلك الوقت، قبل أن تترك له رسالة مكتوبة باللون الأحمر تخبره فيها بوفاة شقيقه الأصغر، في مشهد ظل عالقًا في ذاكرته.



ولم تتوقف آثار الفاجعة عند رحيل خلدون، حيث أكد تيم أن والده تعرض لصدمة نفسية شديدة عقب الحادث، انعكست على ذاكرته، وتسببت في فقدانه الذاكرة حتى الآن، معربًا عن أمله في شفائه وتجاوز آثار تلك التجربة القاسية.



كما تحدث عن زوجته الإعلامية المصيرة ، معربًا عن اشتياقه إلى عودتها للظهور على الشاشة.



وعن احتمال ظهورهما في مقابلة تلفزيونية مشتركة،قال: "ليش لا؟ والله فكرة، وعلى فكرة حكينا شوي فيها".

تيم حسن عن زوجته وفاء الكيلاني: اشتقت لوجودها على الشاشة • الآن مع الإعلامي محمد قيس في برنامج قصتي على شاشا https://t.co/emkihbJiwQ — شاشا (@ShashaVOD) November 1, 2026

واستعاد تيم تصريحا قديما انتشر على نطاق واسع وأثار تفسيرات مختلفة بشأن علاقته بوفاء ، موضحًا أن المقطع الذي جرى تداوله لم يُظهر السياق الكامل للمحادثة، الأمر الذي أدى إلى فهم كلامه بطريقة لم تكن مقصودة.



وشرح أن المذيعة سألته خلال اللقاء عن ردة فعله في حال طلبت منه امرأة أخرى الزواج، فجاء جوابه على سبيل الدعابة والسخرية، مستخدمًا عبارة: "لو وحدة تانية، أهلًا بالتفاهة".