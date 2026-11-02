بعد إطلالته في حفل زفاف بالقاهرة.. أحمد سعد يثير التساؤلات حول وضعه الصحي

أثار الفنان التساؤلات مجدداً بشأن وضعه الصحي، بعد ظهوره في حفل زفاف بالقاهرة، رغم إعلانه أخيراً تعرضه لوعكة صحية أثّرت في صوته، ودفعته إلى التفكير في تأجيل ألبومه الغنائي الجديد، الذي لم ينتهِ من تسجيل جميع أغنياته.





وتداول رواد مقاطع مصوّرة من الحفل، الذي أحياه سعد مساء الجمعة الماضي في أحد فنادق الكبرى، وظهر خلالها وهو يغنّي ويتفاعل مع العروسين، ما أعاد الجدل حول قدرته على مواصلة إحياء الحفلات، خصوصاً بعد حديثه عن تأثير الغناء في حفلات الزفاف على صوته.

وأدى سعد خلال الحفل أغنية "الملوك"، التي قدّمها سابقاً بالتعاون مع مغنّيَي المهرجانات عنبة ودبل زوكش، وسط تفاعل العروسين ورقصهما على أنغامها.

وأعاد ظهوره تسليط الضوء على تصريحاته الأخيرة بشأن وضعه الصحي، بعدما أشار إلى صعوبة الغناء بالصورة المعتادة، ما فتح باب التساؤلات حول استمراره في إحياء حفلات الزفاف رغم حديثه عن تأثيرها السلبي في صوته.



