نجم تركي شهير يُعلن اعتزاله المسلسلات.. ما السبب؟

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تسبب النجم بجدل واسع بعد إعلان قراره الابتعاد نهائياً عن المسلسلات التلفزيونية، وذلك خلال مشاركته في مهرجان أنطاليا السينمائي، بالتزامن مع الأول لفيلمه الجديد "الوجبة الأخيرة "، الذي يشارك في بطولته إلى جانب أويكو كاراييل.وأكد دينيز أنه لا يفكر في العودة إلى الدراما التلفزيونية، قائلاً: "لن يكون هناك تلفزيون في حياتي بعد الآن"، عازياً قراره إلى القيود الفنية والتجارية التي باتت تحكم صناعة المسلسلات، والتي تحدّ من حرية الإبداع واختيار القصص.وأوضح أن السينما تمنحه مساحة أكبر للتعبير عن رؤيته الفنية، مشدداً على أن قراره لا يعني اعتزال التمثيل، بل يقتصر على الأعمال التلفزيونية، مع توجهه نحو السينما والحفلات الغنائية.يُذكر أن أوزجان دينيز حقق شهرة واسعة في العالم العربي من خلال أعمال بارزة، أبرزها "عروس إسطنبول"، الذي جسّد فيه شخصية فاروق ، إلى جانب أسلي إنفر، كما شارك أخيراً في مسلسل "البراعم الحمراء" بدور الطبيب ليفنت ألكانلي.