فنان عربي شهير يحتفل بزواجه من إعلامية.. فمن هي العروس؟ (صور)

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ونشر أبو الليف مجموعة من الصور التي جمعته بعروسه عبر حسابه الرسمي على " "، معبّراً عن سعادته بهذه المناسبة، ومطالباً جمهوره ومحبيه بمشاركته فرحته والدعاء له بالتوفيق في حياته الزوجية.



وكتب تعليقاً على الصور: "بفضل الله ونعمته تم عقد قراني من ست الحسن والجمال المخلصة الأصيلة بنت الناس المحترمة قوت المغازي، اللي بيحبني يباركلي من قلبه ويدعيلي ربنا يعوضني الخير ويقدرني العالمين". تزوج المطرب المصري من الإعلامية قوت ، في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً بين متابعيه عبر .ونشر أبو الليف مجموعة من الصور التي جمعته بعروسه عبر حسابه الرسمي على " "، معبّراً عن سعادته بهذه المناسبة، ومطالباً جمهوره ومحبيه بمشاركته فرحته والدعاء له بالتوفيق في حياته الزوجية.وكتب تعليقاً على الصور: "بفضل الله ونعمته تم عقد قراني من ست الحسن والجمال المخلصة الأصيلة بنت الناس المحترمة قوت المغازي، اللي بيحبني يباركلي من قلبه ويدعيلي ربنا يعوضني الخير ويقدرني العالمين".

ويأتي إعلان زواج أبو الليف بعد فترة من الجدل، على خلفية خلافه المستمر مع شقيقه بشأن ميراث العائلة، وتحديداً شقة الأسرة، في نزاع قال إنه يعود إلى عام 2017.



وكان أبو الليف قد أكد في تصريحات سابقة لجوءه إلى للمطالبة بحقه في الميراث، إلى جانب حقوق أبناء أشقائه الراحلين، مشيراً إلى أنه تقدم بدعاوى قضائية متتالية لحسم القضية.



وأوضح أنه يمتلك مستندات يستند إليها في مطالبته، أبرزها إعلام الوراثة وعقد الشقة المسجل باسم والديه الراحلين، مشدداً على ضرورة تقسيم العقار بين جميع الورثة وفق الأنصبة القانونية والشرعية.



كما كشف عن تطورات قضائية في النزاع، مشيراً إلى حصول شقيقه على البراءة في إحدى بعد صدور أحكام سابقة بحقه، عقب استئناف محاميه على الحكم.



وسبق أن تعرض أبو الليف لوعكة صحية شديدة أثناء وجوده في لإحياء عدد من الحفلات الغنائية، استدعت نقله إلى المستشفى وإدخاله غرفة العناية المركزة.