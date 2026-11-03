تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فنان عربي شهير يحتفل بزواجه من إعلامية.. فمن هي العروس؟ (صور)

Lebanon 24
03-11-2026 | 02:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
فنان عربي شهير يحتفل بزواجه من إعلامية.. فمن هي العروس؟ (صور)
فنان عربي شهير يحتفل بزواجه من إعلامية.. فمن هي العروس؟ (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تزوج المطرب المصري نادر أبو الليف من الإعلامية قوت المغازي، في خبر لاقى تفاعلاً واسعاً بين متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement

ونشر أبو الليف مجموعة من الصور التي جمعته بعروسه عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، معبّراً عن سعادته بهذه المناسبة، ومطالباً جمهوره ومحبيه بمشاركته فرحته والدعاء له بالتوفيق في حياته الزوجية.

وكتب تعليقاً على الصور: "بفضل الله ونعمته تم عقد قراني من ست الحسن والجمال المخلصة الأصيلة بنت الناس المحترمة قوت المغازي، اللي بيحبني يباركلي من قلبه ويدعيلي ربنا يعوضني الخير ويقدرني يا رب العالمين". 
 
 
 
 
 
 
 
 
ويأتي إعلان زواج أبو الليف بعد فترة من الجدل، على خلفية خلافه المستمر مع شقيقه بشأن ميراث العائلة، وتحديداً شقة الأسرة، في نزاع قال إنه يعود إلى عام 2017.

وكان أبو الليف قد أكد في تصريحات سابقة لجوءه إلى القضاء للمطالبة بحقه في الميراث، إلى جانب حقوق أبناء أشقائه الراحلين، مشيراً إلى أنه تقدم بدعاوى قضائية متتالية لحسم القضية.

وأوضح أنه يمتلك مستندات يستند إليها في مطالبته، أبرزها إعلام الوراثة وعقد الشقة المسجل باسم والديه الراحلين، مشدداً على ضرورة تقسيم العقار بين جميع الورثة وفق الأنصبة القانونية والشرعية.

كما كشف عن تطورات قضائية في النزاع، مشيراً إلى حصول شقيقه على البراءة في إحدى القضايا بعد صدور أحكام سابقة بحقه، عقب استئناف محاميه على الحكم.

وسبق أن تعرض أبو الليف لوعكة صحية شديدة أثناء وجوده في كندا لإحياء عدد من الحفلات الغنائية، استدعت نقله إلى المستشفى وإدخاله غرفة العناية المركزة.
 
مواضيع ذات صلة
نجم شهير يُفاجئ الجمهور بإعلان زواجه.. فمن هي العروس؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان عربي شهير متهم بالنصب بمبلغ 40 ألف دولار!
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة تطلب الزواج علنا من أحمد سعد!
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24
"ارحميني من حبّك".. فنان شهير يحتفل بعيد ميلاد ابنته (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
03/11/2026 11:12:39 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

نادر أبو الليف

فضل الله

المغازي

القضايا

فيسبوك

القضاء

جمال ا

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:40 | 2026-11-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:32 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:46 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:24 | 2026-11-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
01:40 | 2026-11-03
Lebanon24
23:00 | 2026-11-02
Lebanon24
16:32 | 2026-11-02
Lebanon24
13:46 | 2026-11-02
Lebanon24
12:24 | 2026-11-02
Lebanon24
10:09 | 2026-11-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24