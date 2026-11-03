خبر حزين.. وفاة فنانة شابة عن عمر 35 عاما بعد معركة مع السرطان

في خبر حزين، توفيت الأميركية نيكول عن عمر 35 عاماً، بعد معركة استمرت 4 سنوات مع سرطان الثدي.

Advertisement

وذكرت صحيفة "ذا صن" أن تايلور، العضوة في فرقة الموسيقى الريفية "تايلور ريد"، توفيت في مدينة بولاية تينيسي في 28 أيلول الماضي، بعدما شُخّصت بسرطان الثدي عام 2022. وكشفت شقيقتاها نبأ الوفاة في مقطع مصور نُشر يوم الاثنين.



وقالت الشقيقتان إنهما كانتا تأملان أن تروي نيكول بنفسها قصة تعافيها، لكنهما وجَدتا نفسيهما أمام مهمة وداعها، معربتين عن ارتياحهما للاعتقاد بأنها لم تعد تعاني من الألم.



وأضافتا أن رحيلها ترك في قلبيهما حزناً عميقاً، ووصفتاها بأنها "قائدة فرقتنا وأقرب صديقة لنا"، مؤكدتين أنها ستظل حاضرة في ذاكرتهما.



وواجهت نيكول تشخيصها بالمرض بشجاعة، وحاولت الحفاظ على قوتها وتشجيع المحيطين بها طوال رحلة العلاج، رغم الصعوبات التي مرت بها.



وأُقيمت مراسم جنازة خاصة للراحلة، فيما أُنشئت صفحة تذكارية تتيح لمحبيها التبرع لمؤسسات خيرية كانت تحظى باهتمامها.



