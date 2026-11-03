تامر حسني يستعيد أغنية من عام 2007 ويوجّه رسالة للجيل الجديد

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دعا الفنان المصري تامر حسني الجيل الحالي إلى الالتفات لرسالة أغنيته "أنا مش عارف أتغير"، بعدما أعاد نشر مقطع من كليبها عبر حسابه على "فيسبوك"، مؤكداً مكانتها الخاصة في مسيرته.
وكتب حسني: "نفسي الجيل الحالي ياخد باله من أهمية الأغنية دي، من أقوى أغاني حياتي اللي كتبتها ولحنتها، وكان ليها قيمة كبيرة أوي وأثرت في شباب وناس كتير أوي وقت نزولها”.
وتعود الأغنية إلى ألبوم "الجنة في بيوتنا"، الذي طرحه عام 2007.
وفي سياق آخر، استعاد حسني ذكريات الجزء الأول من فيلم "عمر وسلمى" خلال حفل استقبال الطلاب الجدد بجامعة "CIC"، الذي أُقيم على استاد الدفاع الجوي.
وقدّم بمشاركة الفنان مصطفى هريدي مشهداً يحاكي غناءه على سلّم الجامعة في الفيلم، مع عرض صورة بانورامية لمبناها على شاشات المسرح، فيما ردّد الطلاب معه أغنية "تليفوني رن".